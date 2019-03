Con este artículo me despido este año del Diario del Carnaval, cuando nadie se ha dirigido a mí para que yo exprese mi proyecto Si yo fuera alcalde de Cádiz, título de pasodoble de comparsa del alcalde. Tengo un mérito que tiene poca gente, que yo recuerde: me he presentado dos veces a alcalde y las dos me mandaron a la Venta del Nabo, eso sin contar Lisboa y Milán, claro. Así que reúno condiciones que nadie podría igualar , salvo Rafael Román y, si llega el caso, Fran González o Juanma Pérez Dorao. Como nadie me pregunta voy a ofrecer mi programa: En primer lugar sería obligatorio que la mitad de las agrupaciones que pasaran a la Final del Concurso fueran de Sevilla, así nadie podría decir que se margina a estos pobre grupos que pagan sus 15 euros de AUMAR, Abertis o como se llame. Con esta medida nos evitamos la brasa en las redes sociales desde que 'Los Preparaos' se dignaron a concedernos un rato de su precioso tiempo. Pondría en las normas del Concurso, también llamado COAC, que cada grupo debería llevar la mitad de sus componentes octavillitas, aunque fueran mujeres o castratti . Ya puestos a sonar como si estuvieran despellejando gatos vivos , mejor ponerlo obligatorio. También sería imprescindible la gomaeva en toda chirigota, tal y como estableciese el Canijo . Para los coros se incorporaría un sonómetro de manera tal que si bajaban de los 100 decibelios quedarían eliminados. Será obligatorio volver a los cameos que han caído en desgracia. Se cobraría un peaje a todo natural de Forastia que llegase a Cádiz salvo que viniese con una bolsa llena de bebidas para el botellón. Para el pregonero sería obligatoria la participación mínima de 200 figurantes y acompañantes, incluido el Orfeón Donostiarra , los coros y danzas de la Sección Femenina o los coros del Ejército Soviético. Se prohibiría a los gaditanos bajar a la calle hasta el lunes de carnaval so pena de multa. El caballo de Santiago Abascal sería sustituido por el de Fernando Estrella, penalizado por copión el Bizcocho. Como ya me he venido arriba una última: habría procesiones todos los días para las 32 hermandades de la ciudad con la obligatoriedad de la carga a costal. El año que viene más.