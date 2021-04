Y ahora, ¿qué?

Es lo que se pregunta Epaminondas sobre las conclusiones del informe de La Liga. En un campo sin público, con tecnología de última generación al ser un partido de Primera y con sofisticados procedimientos de lectura de labios: no hay nada. Ningún insulto racista. No los hubo y por eso no los iban a encontrar. Es como si buscan pingüinos en un oasis del desierto: no hay.

"Lo que sí ha habido es gente señalando con el dedo en algo muy parecido a un linchamiento", seguía Epaminondas. "que aprovecharon quizás algunos buscando beneficios económicos y quizás otros buscando beneficios políticos. Gente a la que la verdad no le importa mucho si piensan que la verdad ni vende ni da votos".

Epaminondas ha vivido todo este proceso con mucha indignación. "¡Qué fácil es difamar en este país!", decía, "nunca hay consecuencias, todo se olvida". Por eso anima a Cala y al Cádiz a denunciar por difamación a todos los que le señalaron como culpable.

Por muy duro que haya sido para la afición cadista y para el club, no hay comparación con cómo se habrán sentido Cala y su familia en estos días.

Cuando le preguntaron por qué estaba tan enfadado, Epaminondas lo tiene claro: "hoy ha sido un jugador de fútbol, mañana puedes ser tú, yo o cualquiera; para los codiciosos todos los ciudadanos somos daños colaterales, por eso Todos Somos Cala".

Epaminondas recordó el poema de Niemöller que resume diciendo: "… cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté ya que no era sindicalista… cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté ya que no era judío… cuando vinieron a buscarme no había nadie más que pudiera protestar".

Por eso Epaminondas protestará donde haga falta para defender a este cadista honesto y para defender a su club.