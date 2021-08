Cientos de vecinos y vecinas se manifestaron el pasado sábado para denunciar el abandono de la ciudad y exigir al gobierno municipal que gestionen los asuntos públicos de forma eficiente.

Esta movilización ciudadana no ha contado con el apoyo de la federación de asociaciones de vecinos Flave, porque “no estaba en su agenda”. Desconozco la agenda de la FLAVE, pero se supone que debe ser la de las demandas de la ciudadanía a la que pretende representar.

Y no es la primera vez que la FLAVE se abstiene en movilizaciones en defensa de reivindicaciones ciudadanas. En dos importantes campañas desarrolladas en el último año, la FLAVE ha estado ausente; no estaban en su agenda. La multitudinaria cadena humana en contra de la privatización del Parque Metropolitano de Los Toruños no fue secundada por la Flave, a pesar de que Ecologistas en Acción le facilitó toda la información sobre el contrato para privatizar este parque público; pero calló. Al final hemos conseguido que se mantenga su gestión pública, y no gracias a la FLAVE. Tampoco participó en los actos contra la urbanización del bosque más biodiverso que tenemos en El Puerto, el Rancho Linares; y no sería por falta de información, pues se la facilitaron in situ miembros de la Plataforma en defensa de este bosque único. Responsables de la Flave llegaron incluso a apoyar la privatización del camping de Las Dunas de San Antón, que era de titularidad municipal, y ya no lo es.

Especialmente grave ha sido la actitud cómplice de la FLAVE ante el urbanismo ilegal; un proceso en el que han convergido todo tipo de ilegalidades, tropelías y corruptelas, y que ha provocado impactos irreversibles al medio ambiente y al territorio del municipio. Nunca denunció las construcciones ilegales, y no sólo no apoyó las numerosas denuncias presentadas por los ecologistas, sino que les presionó para que las retiraran. La Flave apoyó a los propietarios de viviendas ilegales denunciados; incluso a los que había construido en bosques destinados a parques públicos, en espacios naturales protegidos y en terrenos municipales.

Cuando llegaron las sentencias judiciales contra constructores ilegales y políticos que los ampararon, calló; la Flave nunca apoyó los procesos contra los corruptos y delincuentes urbanísticos.