Es difícil de entender que cuando más se ha desarrollado la ciencia, cuando más conocemos del mundo, del universo y del funcionamiento de la vida, cuando más problemas técnicos y médicos se han solucionado en base al conocimiento científico, más proliferan los negacionistas que dan más credibilidad a la palabra de líderes políticos y religiosos que al conocimiento constatado y demostrado. Volvemos al principio de autoridad que congeló el conocimiento y desarrollo humano durante milenios.

Cuando escucho a los charlatanes -ahora convertidos en presidentes o pastores- volver a proclamar que el cáncer lo cura su dios, que el coronavirus es una gripeciña y se cura con lejía, que los problemas ambientales se los han inventado científicos y ecologistas, o que pueden curan la homosexualidad, me echo a temblar. Y no porque estos profetas impostados aporten la más mínima prueba de sus afirmaciones, sino porque al proclamarse desde ámbitos institucionales o con el apoyo de partidos políticos, llegan a impregnar a sectores de la sociedad, con un resultado demoledor.

Por eso me quedé perplejo ante la intervención de una pastora evangélica en un mitin del PP. Que se proclamen esas barbaridades en los ámbitos privados o de las comunidades religiosas, ya es grave, pero que se amplifiquen con el altavoz de un mitin político, lo es mucho más. ¡Cómo pueden invitar a un mitin a una señora que dice que cura el cáncer con una palmada en la frente o que tiene un tratamiento contra la homosexualidad! ¿Que compare al presidente del partido con el Señor, le pida que bendiga a ese partido y le dé éxitos lo justifica? Vergüenza da escuchar a una charlatana diciendo que si gobierna el PP gobiernan los justos y los ungidos; o pedirle al “Señor nuestro Dios que el amor se instaure en el Señor Feijóo”. ¿Qué pasa, que no tiene amor y lo va a iluminar esta señora? No todo vale en política, ni todo vale por un puñado de votos de una secta ultraconservadora.

Y lo peor es ver a la plana mayor del PP aplaudiendo semejantes barbaridades. No sé si a Ayuso se le ha iluminado su cerebro anti sanidad pública y ahora va a proponer sustituir a los hospitales por iglesias, a los médicos por pastores religiosos y a los medicamentos por una palmada sagrada en la frente.