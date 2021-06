Urna contra indultos

¿El voto que durante el día de hoy están depositando en la urna de la calle Arenal los militantes socialistas isleños es un voto contra el indulto, o a favor? El voto, estoy convencido, es un hecho polisémico por definición. Digo que no se vota sólo, como es el caso de este domingo, por Susana Díaz o por Espadas sino por lo que representan los candidatos. Y el indulto está incluido, por supuesto. El arriesgado movimiento de Pedro Sánchez, a la vista de las declaraciones que estamos viendo de los interesados sediciosos, no sólo ha llevado a Madrid, a la Plaza de Colón, a miles y miles de españoles que se oponen y lo manifiestan pública y democráticamente, sino que ha producido un desgarro entre la militancia socialista, sobre todo la que lleva con orgullo la E de España en el carnet del partido. Digo que para muchos militantes socialistas, España no es esa realidad discutida y discutible de Zapatero, del que la Providencia nos libró en buena hora, sino de este vale todo cuando de mantener el poder se trata de Pedro Sánchez, digo la mentira, digo la hemeroteca, digo este movimiento que cuenta con la oposición mayoritaria de los españoles. La urna de la calle Arenal va a darnos la foto-fija del momento de desgarro que viven los socialistas también. Susana Díaz se ha resistido a la patada para arriba de los cargos y prebendas que le hayan ofrecido, entre el fuero y el huevo ha elegido claramente el fuero. El militante ha de valorar esta posición, con seguridad. El apoyo de Sánchez a Espadas puede resultarle un dogal que le haga perder esta urna dominical que puede que tenga repercusiones parecidas a las del batir de las alas de la mariposa del otro extremo del mundo. Aunque también tendrá la derivado local, toda vez que todos saben que Patricia Cavada no apoya a Espadas… Entonces, ¿votarán los militantes contra su Alcaldesa? El PSOE es un partido tremendamente complicado, digo que todos lo son pero el PSOE puede que lo sea más. Por eso se está dando una votación de primarias como las de hoy domingo de San Antonio bendito. Cholista que soy, pueblo a pueblo pueden iniciar los andaluces con carnet del PSOE el proceso de la demolición de la mentira y el tacticismo que representa Pedro Sánchez, del que un amigo suele decir que su deseo secreto es la destrucción de su formación política y su sustitución por un proyecto personal del poder al margen de unas estructuras partidarias que, como en Andalucía con Susana Díaz, se opone a la deriva política, el indulto a los sediciosos convictos y a demás prácticas ajenas a la tradición histórica del partido refundado casi por Felipe González en la socialdemocracia y la Constitución de 1978.

Aquí muy atento a los resultados