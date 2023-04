Todo el que lea este artículo y conociera a Tomás Morillo Fuentes reconocerá, sin duda, la justicia de estas líneas, de un reconocimiento forjado en los muchos años que le dedicó al Cádiz CF, sin cobrar nunca nada. El perteneció a esa etapa gloriosa de Irigoyen, el mejor presidente de la historia del club cadista, y de su 'lugarteniente' Javier Téllez, que también falleció hace unas semanas. ¡Vaya equipito de directivos, de gente de fútbol, se está formando ahí arriba!

En el Cielo ya hay muchos cadistas, gente de fútbol, que sabían cómo entusiasmar y motivar a los aficionados y de descubrir el talento de un niño de 10/12 años. Ese era Tomás Morillo, al que el Cádiz le debe también mucho de su gloria, de futbolistas que salieron de una cantera a la que él le dio lustre echándole muchas horas y juntándose con técnicos y jóvenes preparadores. Con él estuvieron los Escarti, José Antonio Guerrero, Luis Agüero, Antonio Macías, Grimaldi, Manolo Ros, Pepe Losada, entre otros mucho. Y de ese trabajo de tantos años, gestiones y de ver fútbol en toda la provincia, sin tener que irse fuera o pagar fichajes y comisiones, nacieron una estirpe de jugadores que brillaron y formaron un gran escaparate de la cantera en el que se fijaron los grandes clubes.

En esa relación, que mantuvo al Cádiz muchos años consecutivos en Primera División, estuvieron Juan José, los Mejías, Kiko, Quevedo, Dieguito, Arteaga, Chano, Recio, Ricardo Escobar, Calderon, Amarillo, Manolito, Linares, López, Juanma Escobar, Ramón, José González y seguro se nos quedan muchos más. Jugadores que siempre valoraron a Tomás Morillo y a su equipo de técnicos y colaboradores.

Ahí siempre estuvo Tomás Morillo formando y potenciando la cantera cadista a todos los niveles y ayudando a los clubes provinciales. Hasta el final sus amigos más queridos han estdo con él, su inseparable Enrique Moreno, otro gran cadista, Manolo Figueroa, Isidoro Cárdeno, Manolo 'El torero', de Casa Ríos, donde tanto iba Tomás, Luis Escarti, Manolo Lapi y tantos otros. Me avisó de la muerte de Tomás, Miguel Cuesta al que le llamó, desde Barcelona, Luciano Nogales, ya que allí le había llegado el rumor de esa mala noticia, que luego se confirmó.

Tomás Morillo estuvo, codo con codo, con Manuel Irigoyen, al que también supo cantarle las cuarenta cuando hizo falta, y con la conversión del club en sociedad anónima fue apartándose poco a poco, pero su gestión, sus consejos, sus frases lapidarias quedan en la memoria de muchos cadistas. Línea 6 y 'Ese Cádiz…Oé', editorial y revista que él siempre apoyó, respetó, le dio cariño y también bastante consejos, le organizó un homenaje que agradeció con toda su alma. Fue en aquel noviembre de 2013, en el Bar Terraza, junto a su buen amigo, el insuperable Pelayo, y a cuya cena no faltaron sus buenos compañeros. No pudieron venir ni Victor Espárrago ni Benito Joanet, con los que mantuvo siempre una gran relación profesional y personal.

Tomás Morillo se nos ha ido a los 86 años edad se apagó padeciendo dos fuertes enfermedades, pero rechazando cualquier tipo de tratamiento médico. Tomás era así y en la tarde del Jueves Santo dejó de existir. La última vez que hablé personalmente con él fue hace poco más de un mes en 'Casa Ríos' donde solía ir para depatir, siempre en un tono fuerte de voz y con sus típicas frases que te dejaban sin respuesta. Tomás nunca dejó indiferente a nadie tal era su personalidad y, por supuesto, fue una gran persona y amigo de sus amigos.

No iba ya por el 'Carranza' y no estaba muy conforme cómo ahora se trabaja con la cantera ni con algunas cosas del club, por eso también dejó de ir a la Junta General, no admitía las nuevas normas para participar, para conocer los porqué. Él lo fue todo en el Cádiz, un cadista de los de verdad, por eso su recuerdo será imborrable y su gestión en la cantera insuperable, pasen los años que pasen.

Descansa, querido Tomás. Y a Maria Teresa, su esposa, su hija Isabel, hermanos y familiares, nuestro respeto y un fuerte abrazo.