Poner las noticias mientras cenas a veces hace que se te quite hasta el hambre. Esto de las lenguas cooficiales roza lo esperpéntico, y es que cuando alguien lucha por tener o conservar poder es capaz de todo. ¿O no?

Hay que tener poca vergüenza para satisfacer y pedir apoyo institucional para formar gobierno al Puigdemont de mi alma. Te fuiste de España escapando de su justicia como un auténtico cobarde. Y ahora es, el “zaborío” y el “revenío” de Pedro Sánchez el que le pide apoyo para su futura investidura; “dime con quién te juntas y te diré quién eres…” vaya dos personajes.

Como diría la malagueña María Peláe, “se os ha quedao bonito este país para vivir”.

Para más “inri” nuestro país propone asumir los costes de hacer oficial en la Unión Europea el catalán, el euskera y el gallego. Como si no hubiese cosas más necesarias en nuestro país. Que pasa, ¿que el besito de Rubiales no da para más no? Vaya montaje nos hemos tragado.

Qué penita más grande de mi país, qué de veces somos el hazmerreír de Europa.

Si nos están entreteniendo con esto de las lenguas cooficiales, qué habrá por detrás de todo; de cuánto no nos estaremos enterando.

Con lo cobarde que eres, y con “toa” la cara que tienes de un playmobil viejo, qué bien juegas tus cartas. Qué cierto es lo que dices, que las condiciones no las pone quien te pide ayuda. Qué torpe hay que ser, o cuánto interés existe por detrás para pedirte apoyo a ti y encima tramitar lo que exiges.

Cuánto lucharon nuestros mayores por dejarnos un país en crecimiento, un país en paz, un país donde aprendimos a vivir con penas, pero sin rencores del pasado.

Como aviváis esa llama, qué manera de alimentar la división de un país; menos mal que aún no pasamos hambre, porque asfixiados vivimos ya unos pocos gracias a la gestión nefasta de su gobierno.

Pues mira, me lo voy a tomar finalmente a guasa, çi ay un dialêtto o una lengua con la que nô entendamô tôh en Êppaña êh el andalûh, la lengua de la comunidá donde bibo, aqueya que con mâh penâ que alegríâ çale adelante y que graçiâ a diôh no çirbe de intercambio de faborê entre políticô corrûttô como boçotrô.