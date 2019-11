Es el segundo año que me maravillo yo: hay un equipo de profesores de la UCA que anualmente organiza un megaespectáculo de seis horas, llena un salón de 900 personas y allega patrocinios para alquilar el Palacio de Congresos y ofrecer café y hasta un bufé del Faro, todo por una entrada muy módica. El milagro se llama TEDxCádiz. Es una franquicia de TED, acrónimo de Tecnología, Entretenimiento y Diseño: una iniciativa para divulgar "ideas que merecen la pena". Son microcharlas con intermedios musicales en torno a un tema amplio. El año pasado fue el amor y este el tiempo. Coincidí con mi amiga Bea, a la que le gustaron sobre todo las charlas inspiradoras de tipo emocional: Teresa Viejo explicando que la curiosidad rejuvenece; Gabriel Urbina (un antiguo alumno mío: qué orgullo, vive Dios!) preguntándose y preguntándonos qué es lo que hemos hecho hoy por última vez; Pablo Lara comentando la dimensión humana de la narrativa transmedia (o sea, los clubs de fans de la serie El Ministerio del Tiempo); dos estudiantes con inquietudes de tipo social (Sara Martín y Mónica Márquez); la manera en que las canciones te hacen entender mundos (Dave Zulueta, que me sorprendió: hay vida mental en O.T.(¡!)).

La primera parte contó con la actuación de los Escarabajos, un grupo de incombustibles que divulga con pasión a los Beatles. A mí me gustan las cosas con más chicha: la charla einsteniana sobre el viaje en el tiempo de Antonio Carmona; el sentido que tiene la precisión de los relojes (Javier Galindo, director del ROA de San Fernando); el tiempo "vertical" que se expresa en la lengua de sordos (Alejandro Molinillo); la manera de utilizar el bambú en proyectos de cooperación al desarrollo (Eva Samalea); las historias de la "posmemoria" de la guerra civil (Rozalén, ¿por qué no nos cantaste "La puerta violeta"?), y el arte increíble de ese dúo que se llama "Wild Mojarras" (Elena Bablé es hija de mi amiga Fina!). Y en el tejido conjuntivo, como presentador y coorganizador, David Selva, un profesor de comunicación tan bueno que cuesta creer que dure aquí mucho. Hay veces en que me siento orgullosa de pertenecer a la UCA. No muchas. TEDxCádiz es la principal.