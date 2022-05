Soledad, divino tesoro

Eso se decía de la Juventud... "Juventud divino tesoro que te vas para no volver…". Pues lo mismo hay que pensar y decir de la soledad. Me explico. Hay que convertir lo malo en bueno, lo triste en alegre, pero para eso hay que luchar y no dejarse arrastrar por la marea.

Comienzo contando tres ejemplos. Veo a un hombre ya mayor muy triste y le pregunto porqué. "Es que estoy solo, llevo dos años viudo y me lo tengo que hacer todo, todo, la cama, la ropa, la comida y eso que sé hacer picadillo que de eso me alimento todos los días". Le digo ¿y no tienes familia? Me contesta "tengo un hijo y una hija viven en frente de mi casa y jamás vienen a verme ni por casualidad". Otro caso. Otro hombre de más de setenta años "yo llevo viudo cinco años y sigo durmiendo en la cama de matrimonio y muchas veces por la noche alargo la mano hacia el otro lado como buscándola a ella…". Otro me decía recién viudo "cuando entro a mi casa y me veo solo, se me caen los palos del sombrajo encima, no puedo soportar su ausencia…". Y no solamente los viudos o viudas, muchas personas que no encuentran pareja o con quien conversar o simplemente dialogar. Y de todas las edades.

Son muchos, muchos los hombres y las mujeres que viven solos, en absoluto y solamente encuentran compañía al salir a la calle y hablar con algún amigo. Y lo más curioso no solo personas mayores muchos hasta jóvenes y jóvenas (cumplo mandato) también se encuentran solos en la vida y hasta es causa de suicidios ¡(ojo que es verdad)!

¿Soluciones?… muchas pero hay que ser constantes. Propongo algunas. Andar, andar mucho. hacer gimnasia respiratoria todas las mañanas. Leer… mi tía Carolina con más de ochenta años se leía todas las semanas una novela del Oeste o policiaca o de lo que fuera, pero amena e interesante para no aburrirse. Es un ejemplo a seguir. La televisión y en ella aficionarse al fútbol, aunque el partido sea el Baracaldo con el Orihuela. Buscarse una tertulia con iguales. Y hasta buscar una novia o novio ¿por qué no?

P/D Para que no te entristezcas amigo, te voy a contar una historia recién oída: el matrimonio en la cama y suena el teléfono. Lo coge el marido (que no se entera de nada) y tras oír, contesta "No, no aquí no es. Tiene que llamar Vd. a la Comandancia de Marina. Sí, sí a la Comandancia de Marina" y cuelga. Ella le pregunta ¿Quién es? y le responde el marido: "Es uno preguntando que si hay moros en la costa".

PD/ 2ª .- Me parece una auténtica vergüenza que el Gobierno quiera y tenga que dar explicaciones y disculpas a los separatistas por el lógico hacer del CNI servicio español secreto de información. Es un comportamiento del Gobierno completamente de auténtico capulleo. Esto es como aquello de "los pajaritos disparando tiros a las escopetas".