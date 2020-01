Kichi, el alcalde vecino, no ha esperado los 100 días de cortesía para situarse en la cola de peticiones. El 'de lo mío qué' va a funcionar a tope. Critican -los que perdieron- que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es una grandísima Oficina de colocación pero imagino que colocan a los que se descolocaron, como ha pasado en la Andalucía gobernada por Juan Manuel Moreno. Viene siendo así desde la España de la Restauración. "Como concejales hambrientos" se decía el siglo pasado de algunas situaciones. Pero no quería ir por este sendero sino por lo que Kichi, con bastante claridad, acaba de hacer, que es ponerse delante de sus socios en el Gobierno de Sánchez, o sea, en la vicepresidencia segunda nada menos para decirle a Pablo Iglesias de las necesidades de Cádiz. El panorama de Cádiz puede que haya cambiado bastante. Quiero decir que de estar aislado entre la Diputación socialista, el gobierno andaluz popular y el Gobierno de España también socialista, apenas le quedaba el derecho a la protesta. Ahora ha cambiado el decorado, o eso ha creído percibir. "Como concejales hambrientos" irán casi todos. El 'de lo mío qué' va a ser la consigna, la movilización, el leimotí…

¿Aquí? Tengo para mí que el gobierno de Patricia Cavada no va de algarada ni de zapatiesta, es más de mandar legados discretos, no levantar la voz… Como todos los ayuntamientos gobernados por partidos que no gobiernan la autonomía, ha decidido que el llevarnos bien puede ser mejor para todos. Por eso no creo que mande al banco frío de la oposición a los dos concejales de Ciudadanos con los que remachó su mayoría para gobernar tranquilamente. No sólo porque gobernar con Podemos es, digamos, más "incómodo" (no sé si le quitaría el sueño a Patricia) sino porque en Sevilla hay un poderoso vicepresidente de ese partido, que además controla la provincia con mano férrea, pues aquí arrancó su carrera y tiene las caballerizas del poder.

Hace bastantes años me dijo un alcalde socialista, de un precioso pueblo de la Sierra, que si no le llegaban de la Diputación dos millones de pesetas que esperaba, si se retrasaba una semana, casi tendría que cerrar el pueblo. Lo que es con dos lo es con doscientos o dos mil, se transporta la escala pero con las mismas consecuencias. Es la razón por la que hay que llevarse bien, que es lo que observo en el gobierno de Patricia Cavada. ¿A tal señor, tal honor? Es lo que los vecinos esperamos, cuando menos, de todo este juego infernal de equilibrios de poder, de ambiciones y estrategias. Que no están hechas para la felicidad de los ciudadanos, es sabido, sino para los intereses de ls élites de los partidos, y otras.

Pero hay un nuevo tiempo, nos dicen.