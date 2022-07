Espero la llamada de un amigo. Lo que les voy a contar sucedió al día siguiente de las elecciones andaluzas. Hablando por teléfono con un amigo para tomar un café y charlar, me comentó que tenía un amigo socialista que estaba desolado por los resultados. En ese momento transformé la invitación y le dije: "¿Qué te parece si en vez de estar solos nosotros dos invitas a ese desolado socialista y, de paso, a algún amigo tuyo, eufórico, del PP?".

Y le expliqué el plan. Una vez reunidos, diría al abatido y al eufórico que se sentaran uno frente al otro, que se mirasen a la cara y que, tras unos minutos de silencio, contestasen esta única pregunta: "Y ahora, ¿qué?".

En Valencia, al día siguiente de haber quemado su falla, las comisiones se reúnen a trabajar con el objetivo de ganar el premio del próximo año. ¿Pasará algo así en Andalucía? ¿Al día siguiente de las elecciones los distintos partidos se reunieron para dar comienzo a la próxima campaña electoral? ¿Es ese panorama del "pues tú más"; o del que "los míos lo hacen todo bien, y los tuyos todo mal" lo que nos espera en los próximos años"?

El futuro presidente andaluz dijo que tal vez incorporaría a tareas de su gobierno a personas de Ciudadanos u otras, porque en ellas había talento. Ojalá lo haga porque, en efecto, fuera del partido ganador también hay talento en los otros.

Andalucía habrá ganado -y de eso se trata ¿no?: de que gane Andalucía, no un partido- si ve que sus dirigentes suman en vez de restar; multiplican en vez de dividir. Sinergia se llama a eso que pasa cuando dos y dos no son solo cuatro, sino que, por poner en común el dos de cada uno, el resultado es mucho mayor: ¡es 22! ¿Se sentarán los diferentes partidos para construir en común, o serán incapaces de hacerlo? Si Andalucía ha dado ejemplo de mesura en la campaña, ahora es el momento de dar muestras de sabiduría, gobierno y oposición, en el modo de gobernar.

Por desgracia aún mi amigo no me ha llamado. Pero no importa: sigo esperando.