Setenta años

El lunes 10 de diciembre se cumplirá el 70 aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Miles de años habían sido necesarios para que la humanidad reconociera que todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Esa aprobación marca un antes y un después en la historia del mundo, por lo que debemos destacarla y llenarnos de gozo con ella. Y, sin embargo, sabemos bien que junto a prodigiosos avances en el reconocimiento de la dignidad de las personas, muchas son las realidades que atacan sus derechos. Por eso, Salil Shetty, Secretario General de Amnistía Internacional, ha escrito con ocasión de este aniversario: "Ha llegado el momento de recuperar la idea esencial de la igualdad y la dignidad de todas las personas... Debemos crear una cultura de solidaridad y preguntarnos en qué clase de sociedad queremos vivir".

La muerte de Leopoldo Martín me llenó de tristeza. Durante más de cuarenta años hemos sido amigos de verdad. Si pudiera hablar, no me desmentiría. Cuando pienso en Leopoldo se me viene a la cabeza una palabra sobre todas las demás: "auténtico". Leopoldo era auténtico. Su persona, en palabras de Antonio Machado, era "como el diamante clara, como el diamante pura".

La vida que nos lo dio, nos lo ha quitado. Yo agradezco el haberlo conocido. Y el haber podido gozar de él, hace solo un mes, en un último encuentro de más de dos horas. Caminando por Cádiz, me dijo: "Javier, no mires al suelo, levanta la cabeza y mira de frente. Los bueyes miran abajo, pero los hombres no". Vale, Leopoldo. Resistente y contagiante. Hasta el final. ¡Gracias, amigo! Descansa en paz.

Siempre que preguntaban a Gandhi cuál era su profesión, respondía: "Resistente". Así debemos ser nosotros: colaboradores activos en todo lo que respeta y defiende la vida y los derechos humanos; resistentes frente a aquello que los ataca. Este es el mejor modo de celebrar el 70 cumpleaños. Y, también, el mejor modo de honrar a Leopoldo.