Apreciaciones sobre la inscripción digital anónima que, esporádicamente, aparece en las lunas de vehículos con alto grado de suciedad (polvo, tierra, sal y otros restos de condensación):

1. La expresión “Lavalo guarro” comete un error ortográfico, pues le falta la tilde para que el verbo sea un imperativo. Y un error de puntuación, al no separar el vocativo con una coma. Nota: Es posible que la persona escribiente sea rioplatense o hable como si fuera de allá; entonces el error sería mío, a nivel interpretativo. 2. La expresión “guarro” aparece escrita, cada vez más habitualmente, con uve doble (“warro”), haciendo un uso neoliberal de la economía del lenguaje para evitar demoras. 3. A veces, la inscripción se acompaña con la silueta de un falo de dimensiones colosales. Esto aporta información psicoanalítica sobre graves problemas de virilidad. Pero lo más fácil es identificarlo como una simple amenaza. 4. No existe el lenguaje inclusivo en este tipo de arte. Se sobreentiende que la propiedad del vehículo recae sobre una persona hombre. Hay quien piensa que si se feminizara (“guarra”), la expresión sería demasiado violenta, al presuponer que quien lava son las mujeres. 5. Se trata de una orden paternalista que obliga a alguien a hacer lo que hasta el momento no ha hecho por alguna razón. Esta gente no pide cosas por favor. Siendo menores de edad, se les forzaría a lavar los coches familiares cada domingo a cambio de un mísero euro (o cien pesetas). 6. Obvian descaradamente la sequía. De manera forzosa, quien escribe ha de ser una persona negacionista. 7. La ley no lo considera acto vandálico ni tampoco se circunscribe al universo grafitero (la yema de dedo no es un aerógrafo). 8. Las personas destinatarias siempre contestan mentalmente (nunca por escrito) con diferentes niveles de agresividad: “A ti qué más te da”, “No me da la gana” o “Lávate tú el cerebro antes de ensuciar mi coche con tu fucking dedo, mamarracho testosterónico negacionista antiortográfico”.