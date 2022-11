Justicia histórica

Estoy escuchando en la radio que, por fin, los restos del golpista Queipo de Llano se han sacado de la Basílica de la Macarena. No hay precedentes en la Europa democrática de que a un genocida se le rindan honores en un templo. Vergüenza para la Iglesia y para la clase política y la sociedad que lo han permitido.

Y no hay ningún partido democrático en Europa que se oponga a reconocer a las víctimas de un golpe de estado y un genocidio. A Queipo de Llano se le imputa la responsabilidad de unos 45.000 asesinatos; no muertos en combarte, fusilados de forma cobarde y sepultados en fosas comunes. España es el segundo país del mundo con mayor número de desaparecidos; hay unos 150.000 españoles (¡Si, españoles!) enterrados de forma ignominiosa en las cunetas. ¿Cómo se puede oponer alguien a que sus familiares busquen sus restos? ¡Es de una miseria política y moral inconmensurable!

No se entiende que partidos que se denominan de centro o centro derecha no condenen un golpe de estado y no resarzan a sus víctimas. De la extrema derecha, que glorifica al franquismo, es de esperar. Estos mismos partidos utilizan sistemáticamente a las víctimas del terrorismo, deslegitimando a partidos que no lo condenan. Los mismos que no condenan al mayor terrorismo que ha sufrido nuestro país, que provocó cientos de miles de muertes. El argumento recurrente es que pasó hace muchos años y que es mejor olvidar la guerra y la dictadura.

Y es preocupante la amnesia histórica de nuestra sociedad y nuestros jóvenes. Saben poco del golpe militar del 36, de la guerra y de la dictadura, que es lo que buscan los partidos negacionistas de la dictadura y del genocidio que practicó.

¿Se imaginan en Alemania a un partido democrático pidiendo olvidar el nazismo, incluido los campos de exterminio? ¿Por qué los estudiantes no visitan los campos de concentración y cárceles franquistas?

Los resistentes al nazismo en Francia son héroes nacionales. En España, se ha olvidado a los que lucharon contra la dictadura. Miles de héroes que terminaron fusilados, encarcelados o torturados. No podemos olvidarlos, les debemos un reconocimiento nacional. La derecha española debería reflexionar.

La Ley de Memoria Democrática es un paso en la justicia histórica de las víctimas del franquismo.