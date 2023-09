La semana pasada se conoció que el escritor gaditano fincado en San Fernando, Juan González Mesa, había resultado ganador del premio de novela del Festival Getafe Negro. Me sentí exultante de alegría y se lo puse en un mensajito. Conozco a Juan desde que éramos chavalines que empezábamos a escribir, que no es sino el resultado inmediato del exceso de lectura. Siempre fue un buen tipo, peculiar como él solo. Nos publicaron unos textos en una iniciativa del área de Juventud del Ayuntamiento de San Fernando, llamada "Jóvenes escritores", y tras eso fuimos a un debate de los participantes en la televisión local donde, preguntado por el motivo de que hubiera tantos escritores en la Isla, él contestó que no conocía a ninguno.

Ganador de otros premios e influido por Stephen King, su trayectoria ha venido dirigida principalmente por el terror y la ciencia ficción, dos géneros de complicada promoción. Dice ahora que con su primera novela negra va y gana un prestigioso y jugoso premio. Un meritazo, sin duda.

Tras más de veinte años de carrera, espero que este sea el aldabonazo que permita a Juan, novelista agudo, psicológico, provocador y trabajado, ubicarse en el Olimpo de los grandes mercados.

No puedo sino reflexionar acerca de la cantidad de autores de novela negra y policiaca que tenemos en nuestras tierras gaditanas. Desde el imprescindible Óscar Lobato, gran manejador del léxico y la gramática, hasta las novelas ácidamente críticas (que no humorísticas) del detective privado Torre, pergeñado por Rafael Marín. Tras ellos, un batallón de escritores: Daniel Fopiani, cuya última obra es un trasunto militar de Diez negritos; Benito Olmo, que tras ver una de sus obras llevada al cine con éxito está desarrollando tramas criminales en la Alemania a la que emigró años atrás; María José Tirado, con sus thrillers que lindan con el Romántico, David Monthiel, también ganador de premios, que introduce el carnaval como línea argumental; Rosario Tey, con su Elemental querida Gabi, Juan Pedro Cosano, José Rasero Balón y su Benito Bran, y otros autores que han tocado total o tangencialmente el Noir como Luis Rodríguez Guerrero, Jesús Relinque, Paco de Paula, Martín Arroyo, Hugo Andrés Castro, Alex Medina o Carmen Moreno.

No es extraño que el siempre inquieto Juan José Téllez quisiera organizar un festival de novela negra hace un par de años bajo la dependencia del Ayuntamiento de Chiclana de José María Román, pero las elecciones e, imagino, la burocracia, hicieron inviable ese proyecto; el mismo que yo mismo quise realizar en San Fernando hace un año y que tenía por nombre "La Isla Negra".

Ojalá en el futuro pueda realizarse algo así, al igual que se hace en muchas ciudades de la península y las Islas con notable éxito. Desde luego, Juan González Mesa sería cabeza de cartel.

Se lo tiene merecido.