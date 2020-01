Patricia Cavada no se ha andado por las ramas. En lo redondo de la calle de Fitur, una feria mundial de extraordinaria relevancia para el turismo, inesperadamente, ha puesto una película sobre los orígenes. No de la Isla, no, de todo el Occidente. Recordando e informando que aquí -allí- se pusieron las dos columnas de Hércules y se escribió el Non Plus Ultra. Y que aquel allí, este aquí, es San Fernando. ¿Mitologías? Sí, sí pero ahí queda eso. Vamos, nadie ha reivindicado tan rotundamente la propiedad emocional, física y legal de la fortificación de Sancti-Petri como esta mujer que nos gobierna. Si se habla de un templo dedicado a un dios, si se habla de egregios visitantes, si se habla de fantásticas leyendas de los siglos primigenios, se habla de… San Fernando.

Desde la otra orilla, competidores de la propiedad de esa elevación frente a la orilla de nuestra playa, se ha echado mano de la ironía, o sea, se nos ha recordado que muy bien todo lo que digan -digamos- los cañaíllas pero que para allegarse al islote hay que salir del puerto de Sancti-Petri, o sea, Chiclana. Y tienen mucha razón, pero no toda. Lo temporal -deberían saberlo- no es lo definitivo y en la orilla isleña hay un puerto, también. Un espigón y muchos amarres sobre bateas. Desde donde podrían salir muy bien las embarcaciones turísticas rumbo a la Mitología de Sancti-Petri. La cuestión, pues, no es sino de índole empresarial. Por lo que sea, Chiclana nos gana en el ímpetu empresarial, en la búsqueda de negocios y empleos. Si allí sí y aquí no, habrá que preguntarse las razones. Pero está claro que con esa pica en el Flandes de la situación turística del islote desde esta parte, lo inmediato es favorecer, buscar los inversores y empresas adecuadas y lograr que nuestro islote forme parte de un plan de expansión turístico de la ciudad, a la que Chiclana, por otra parte, nos gana de goleada siendo, además, un destino turístico de referencia internacional con sus campos de golf y sus hoteles de muchas estrellas y mucho prestigio.

Me consta que no hay resignación en el gobierno de Patricia Cavada con relación a la modificación de los suelos cercanos a la playa de Camposoto. Fácil no va a ser porque, entre otras razones, están las instalaciones del Ejército de Tierra allí enclavadas, pero hay otros suelos, otras oportunidades para actuar sobre las leyes que hasta el momento lo impiden, sobre los suelos de oportunidades y sobre otro modelo alternativo turístico para esa zona extraordinaria de la ciudad. Chiclana ha sabido ponerse en el camino adecuado con los gobiernos decisivos, un alcalde de la ciudad ha sido vicepresidente de la Junta. Y el chiclanero puede que sea el más patriota de su pueblo de todo la provincia. Por eso lo digo. Más que nada para que tomemos nota.