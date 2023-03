De la Venta del Humo a la Venta del Nabo. Lo dije el otro día en El Café del Correo, la tertulia de televisión que dirige y presenta Fernando Santiago, la más veterana de toda la provincia gaditana. Hablábamos de este tiempo en que raro es el político que no vende crecepelos desde el carromato de la película del oeste. Y se lo propuse a los estudiantes de post grados de las universidades andaluzas. Me pareció una buena idea. La ordenación de las propuestas realizadas en las campañas locales y los resultados prácticos en los años siguientes. De hecho, se podía hacer algo así con los últimos cuatro años y lo que nos prometieron entonces, lo que prometieron entonces los partidos y sus candidatos. Es evidente que nos limitaríamos a quienes llegaron al poder en esa cabalgadura, en el conjunto de promesas y cosas que nos aseguraron harían si les dábamos la mayoría para gobernar. Pues bien, un capítulo de ese estudio podía titularse de la inconcreción a la concreción. Los perdedores no tienen más responsabilidad, parece evidente. Porque los compromisos concretos son muy fáciles de evaluar. Algo así como lo del tranvía de Chiclana a Cádiz, sus promesas y sus mentiras. Digo si se lo tendrán en cuenta a López Gil, aupado al número 2 de la lista de Patricia Cavada, que es el Cabo Cañaveral hacia la Diputación Provincial, como sabemos. Si, como parece que va a ocurrir, Patricia Cavada obtiene los resultados que cantan algunas encuestas, ahí va todo. Digo que Patricia sería la buena capa que todo lo tapa, colocando a este personaje en la Diputación y, con suerte, en la Presidencia. En esta ciudad, que es la nuestra, por la que peleamos y soñamos, se están produciendo noticias que, desde luego no parecen humo. Las dos últimas, o tres, son de fuste. La conversión de Capuchinas en otro gran negocio del Obispado gaditano, la incorporación de la antigua Fábrica de la Luz a la urdimbre de esa zona de la Isla y, sobre todo, la adquisición a Defensa de los Polvorines de Fadricas. Son tres noticias para tenerlas en cuenta. Amen de lo ya realizado en los parques, en la construcción de viviendas y, sobre todo, en lo que venimos llamando la gestión de la ciudad, de la que hablan mucho (y bien) los jóvenes. Y la plaza del Rey, que ha pasado con éxito la prueba del algodón de los Carnavales y se prepara ahora para la Semana Santa. Será el palco de las ceremonias principales de la próxima Feria del Carmen, que vuelve al parque. Hablamos menos de lo que, yo pensé, sería la mayoría absoluta de la alcaldesa, el parque de la Magdalena, que no estará y costará más dinero. Seguro que nos recuerdan lo que han hecho, y salió bien, más que lo que está pendiente. Las voces y los ecos.