En cuanto amanezca de nuevo, habremos dejado atrás el mes más triste del calendario.

El mes de los Difuntos, o el de Halloween, para que nadie se me moleste. El mes de Cristo Rey o del Black Friday, para que nadie me diga que siempre tiro para donde mismo.

Y aunque las comparaciones anteriores sean odiosas, sirvan para comenzar este Alambique.

Soy de los que opina que la Navidad en El Puerto ya no es lo que era. No es lo que era porque hace unos años, necesariamente tenías que salir de la ciudad para vivir ambiente navideño en las vísperas de los días grandes y ahora no. Aunque no somos comparables con ciudades evidentemente como Sevilla, si somos un referente provincial en cuanto a actividades dentro de las fiestas navideñas. A gusto de todos y para todos. Tradicionales y comerciales, españolas e importadas, pero que dan ambiente a la ciudad.

La hostelería es sin duda la gran beneficiada del ambiente que se genera, teniendo casi cuarenta días de actividades ininterrumpidas. Ya me gustaría decir también que, al estar el centro repleto de tiendas también les supone un beneficio, pero tristemente no es así.

Pero, ¿está el centro de El Puerto preparado para recibir, ya no solo a personas de fuera, sino a los propios portuenses?

Para nada estoy en desacuerdo con el proyecto 'Ciudad Amable' y está claro que una obra, sea en la fecha que sea, es una jodienda. Pero creo que estarán de acuerdo conmigo en que para que sea “amable” del todo, debería estar complementado por muchas otras cosas.

Aparcar en El Puerto se ha vuelto una odisea y para colmo no tenemos dos pares de hacer un parking subterráneo. Ni siquiera se han dado alternativas a todas las plazas de aparcamientos que se han perdido en las obras. Y ya no solo piensen en las personas que vengan al centro, piensen cada mediodía y cada noche en las personas que viven en él.

Ojito, porque quizás ese Puerto “amable” sea más “saborío” de la cuenta.

Un centro con muchos bares, eso sí, pero poco poblado, con poca actividad comercial y sin apenas aparcamiento. Es triste, pero es así. Este tema si podría ser el Grinch de nuestra Navidad.