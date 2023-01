¿Está harto de tomar medidas erróneas? ¿Quiere dejar de recibir críticas por su gestión? ¿No consigue levantar su popularidad? ¿Necesita unos presupuestos hábiles para revalidar su victoria electoral? Pues GobETF es la solución. GobETF (Gobierno de Entorno Técnico Fabuloso), es una aplicación basada en modelos de inteligencia artificial, mucho más eficiente que los programas del Componente 16 que promueve el estado español. Aunque a medida que trabaja crece en conocimiento, GobETF está entrenada con todas las decisiones políticas de ámbito municipal de los últimos doscientos años, teniendo en cuenta el grado de satisfacción ciudadana, así como las ideologías de moda en cada momento.



Por ejemplo, GobETF es capaz de determinar cuántos árboles ha de talar sin que le denuncien por vandalismo medioambiental. También puede calcular cuánta basura se puede acumular en una barriada sin restarle votos. O aconsejarle sobre cómo invertir en una obra pública que no va a terminarse nunca.



Una vez instalado en su casa consistorial, no tiene más que insertar sus dudas y demandas redactadas correctamente. Cierto que ese es el gran riesgo: GobETF solo actúa de manera inteligente si se le apuntan órdenes inteligentes. Si cada cuestión es redactada con grandes dosis de humor, el programa adoptará medidas absurdas, que harán que el pueblo se parta la caja durante décadas. Pero si la petición está escrita con el nivel cultural de un concejal concreto (todo el mundo sabe quién es), GobETF puede petar y decretar un silencio administrativo que perdure hasta que alguien, humano natural, desconecte la máquina. Hay que tener cuidado con estas cosas.



Con un buen uso, no dude del ahorro municipal que supondrá este sistema, pues en poco tiempo podrá prescindir del resto de concejales, sus cargos de confianza, técnicos, auxiliares, policías locales, palmeros, tránsfugas, influencers de pago… Es decir, podrá prescindir de la gente, en general. Atrévase. Adquiera su GobETF ya. Y todas las croquetas serán para usted.