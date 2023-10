No es que yo sea ni mucho menos un crítico gastronómico; sí acepto que me etiqueten como “cocinillas”, pero sí es cierto que incluso gastronómicamente noto que no nos queremos como ciudad.

Estamos en nuestra ciudad celebrando la I Ruta de la Tapa denominada 'Muerde el Otoño'. Buena fecha para celebrarla, en pleno paréntesis entre el verano y las fiestas navideñas y dando vida al otoño, una estación que pasaba desapercibida en nuestra ciudad anteriormente.

Gran iniciativa, la verdad, pero donde quiero llegar es a lo siguiente. Viendo la variedad de tapas que nos ofrece la carta de bares que se han adherido a la citada ruta, veo muy poco Puerto gastronómico.

Es cierto que existe un turismo que se mueve gastronómicamente y busca este tipo de iniciativas para conocer el lugar donde se celebra y evidentemente la gastronomía de la misma.

Será que me gusta oír y saborear Puerto por donde sea, me encantaría que los platos que ofrecen nuestros fogones se apellidaran con tintes portuenses.

Berza Jerezana, Paella Valenciana, Fabada Asturiana, Salmorejo Cordobés, Gazpacho Andaluz… son ejemplos de platos que automáticamente asocias al lugar de donde es típico.

Llevando el tema al terreno puramente localista, ahora que se lleva tanto adornar el nombre del plato, pues meterle el tema portuense de por medio, está feo que se diga, pero sí, presumir de lo nuestro.

Si es cierto que a la mayoría de platos (no todos) que se ofrecen en esta ruta al no ser de nuestra gastronomía tradicional, no se prestan a lo que os comento.

Presumir de nuestros vinos en el caso de que se usen en la elaboración, presumir de los pescados de nuestro litoral acentuando en el lugar donde se pesca, presumir de nuestra sal, presumir de nuestra harina.

En el campo de los postres, elaborarlos con dulces típicos nuestros, ¿Por qué no un postre en el que se incluya una Carmela? Dulces de los conventos con el nombre de los mismos. Ahora que está tan de moda en la carta de postres las torrijas, vamos a dejarnos de pan brioche, y pongamos pan nombrando a nuestras panaderías.

Todo pasa porque nos queramos como ciudad, incluso gastronómicamente hablando.