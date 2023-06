Un importante grupo de científicos a nivel mundial han advertido que la Tierra ha sobrepasado los umbrales climáticos que nos han permitido a la humanidad desarrollar nuestro actual sistema productivo, la agricultura y ganadería que nos da de comer, y mantener un cierto confort de vida. Siete de los nueve umbrales que permiten la vida humana sobre la Tierra ya han sido sobrepasados. Casi la mitad del CO2 que hay en la atmósfera lo ha emitido el hombre, y hemos transformado más de la mitad de la superficie terrestre.

Es quizás la crónica más anunciada de un colapso civilizatorio. Se sabe desde hace décadas que si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero, si eliminamos los bosques, si contaminamos ríos, acuíferos y mares, si llenamos el mundo de plástico, si destruimos la biodiversidad…, la vida, tal y como la conocemos, se hará inviable. La temperatura de la Tierra sube sin cesar, con las graves e imprevisibles consecuencias que ya estamos constatando. Y ya somos 8.000 millones de personas.

Y la responsabilidad no es la misma para todos los países y regiones; todos debemos actuar, pero sobre todo los países que han provocado el problema. El sistema Tierra no será seguro si no es también justo ahora, y solidario con las futuras generaciones.

Por eso es muy preocupante la extensión entre partidos de la derecha y la extrema derecha de tesis negacionistas, de ignorar a la ciencia, que es la base del conocimiento que nos ha permitido el progreso.

El negacionismo ante este gravísimo problema se ha extendido a buena parte de la sociedad, si no, no es entendible el resultado en las últimas elecciones. Los bulos se han impuesto sobre los hechos científicamente demostrados; los insultos y descalificaciones, sobre los debates con argumentos. No es un ensayo, es el elogio de la ceguera.

La mayor parte de los ayuntamientos están ignorando esta crisis climática y sistémica. Ni siquiera cumplen con la normativa que obliga a poner en marcha planes contra el cambio climático, que debe implicar la reducción de las emisiones, y por tanto del tráfico, el aumento de las masas verdes que deben inundar nuestros pueblos y ciudades o el fomento de las energías renovables. Lamentablemente, muchos de los candidatos ganadores se oponen a estas medidas.