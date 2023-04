44 días por delante y un escenario que ya sí parece del todo esclarecido. El sí pero no, no pero sí terminaba este viernes por confirmar lo que todos sabían pero que según los protagonistas ha costado más de la cuenta: que la actual coalición del gobierno repetirá experiencia de cara a los próximos cuatro años, cuando no se verá incluso reforzada con la incorporación de más fuerzas políticas que las unidas hace cuatro años. Adelante Izquierda Gaditana es el artefacto político con el que el actual equipo de gobierno intentará mantener la Alcaldía; algo que saben será complicado por la previsible bajada de votos que tendrán respecto a 2019.

La coalición, que se daba por hecho, estará contrarrestada con la aparición en solitario de Podemos, que se presenta por primera vez con papeleta propia en Cádiz. Una presencia que constituye una de las claves electorales, ya que habrá que ver cuántos votos puede restarle a la coalición y qué trascendencia o efecto puede tener en la configuración final de la Corporación Municipal a raíz del 28 de mayo.

La izquierda, por tanto, será cosa de Adelante Izquierda Gaditana, con David de la Cruz a la cabeza, y Podemos, que representa Marina Liberato. A su lado concurrirá el PSOE con el ya concejal Óscar Torres como líder.

Y en el otro lado, se configura un amplio espectro de derecha al centro donde concurren hasta cinco partidos políticos entre los que se repartirán el resto de la tarta corporativa. El que más apoyos conseguirá, a priori, es el Partido Popular que hace semanas terminó deshojando su particular margarita en favor de Bruno García. Y muy en el aire está la continuidad en el Ayuntamiento de Ciudadanos, con Juan de Dios Sánchez de candidato; y la incorporación de Vox, que se ha decantado por Francisco Miguel Martín; el Ahora Sí de Ismael Beiro (cuya continuidad se llegó a poner en entredicho recientemente) o la plataforma ciudadana Ahora Cádiz que plantea Eugenio Belgrano.

En estas ocho opciones, básicamente, va a estar el escenario político que se configure para los próximos cuatro años, y que a día de hoy no tiene ningún atisbo claro de resolución. ¿Llegará el PP a los 14 concejales que le otorguen la mayoría absoluta y, con ello, el gobierno de la ciudad? ¿Cuántos concejales obtendrá Adelante Izquierda Gaditana después de los 13 de hace cuatro años? ¿Conseguirá Óscar Torres frenar la progresiva sangría de votos del PSOE de las últimas convocatorias electorales? ¿Obtendrán algún sillón de la Corporación el resto de fuerzas, o el Pleno será cosa de esas tres formaciones para este próximo cuatrienio?

Muchas son las dudas que se ciernen sobre la convocatoria electoral que todos barruntan más reñida de los últimos años. Y es que algunas voces o sondeos hablan de un panorama actual en el que el PP ganaría las elecciones pero con 12 concejales, que la coalición de izquierdas cae hasta los 8 concejales, que el PSOE podría mantenerse con los 5 actuales y que Vox, Beiro o Belgrano -por este orden, según aseguran algunas fuentes- podrían tener entrada en el Ayuntamiento con un concejal.

Con estos jugadores sobre el campo electoral se avecina una campaña que puede ser fundamental para arrastrar los votos indecisos de uno a otro lado. Lo normal es que la lista definitiva y el programa que presente cada partido fueran trascendentales, aunque ciertamente hay serias dudas sobre la influencia que esos elementos tienen hoy en día en un electorado aparentemente más pendiente de lo accesorio, de la imagen, de lo fácil; y no tanto de los proyectos que se proponga cada formación y del equipo de personas con el que pretenda llevarlo a cabo.