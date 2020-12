Decepción es el "Pesar causado por un desengaño", según la RAE. Más precisa es María Moliner, que la define como "Impresión causada por algo que no resulta tan bien o tan importante como se esperaba". Pienso en Viaje al Sur de Juan Marsé. Un mes escaso de 1962 pasó el escritor entre Sevilla y Málaga, y en sus páginas atrapa instantes de vidas de poetas a quienes mucho tiempo después alcancé a conocer y que no merecen, en justicia, perdurar en el fotomatón caricaturesco de un muchacho que apunta maneras y que quiere sacar cabeza en Ruedo Ibérico, pero no es más que eso: un muchacho de paso. Pienso en el concierto que le escuché en el Falla a un Paco Ibáñez no tan viejo como desganado. Había contratado a un propio que le hacía de guitarrista y le daba pie para engordar el magro espectáculo con unas cuantas bromas insulsas a costa del propio guitarrista. Sólo le faltó pasar la gorra para exprimir el bolsillo de un público anacrónico que intentaba resucitar a Paco y resucitarse a sí mismo con consignas del 68. Termino de leer La vida contada por un sapiens a un neanderthal y me invade la misma sensación decepcionada. Arsuaga es un magnífico antropólogo y Millás un buen escritor, pero este engendro que pretende ser divulgativo apenas si divulga nada. Parece un diálogo platónico sin Platón y sin Sócrates. O una versión chapucera de El mundo de Sofía escrita en un ratillo de guasa. En una de esas reseñas piadosas escritas por algún amiguete o algún contratado del grupo mediático (pueden ser la misma persona) leo que Millás reconstruye en su relato algo así con la relación entre Don Quijote y Sancho. Será el Quijote de Avellaneda, me digo. El problema sin duda es ante todo un problema de exceso de expectativas que magnifica la decepción primera: la que nos causamos a nosotros mismos. Pasa la vida, uno se mira al espejo y podría ponerse a escribir el comienzo del Primer Manifiesto Surrealista, mano a mano con André Breton: qué fue del niño que soñaba en mí, de aquella conciencia ilusionada (ilusa) que tramaba futuros palpitantes, luminosos. Me parece que estoy de mal humor. Voy a ver si repaso la Constitución y me animo un poco.