Es un tipo ágil y ocurrente pero en esta ocasión entre él y los guionistas apostaron demasiado fuerte por el mal gusto. De esta lección creo que sacaremos a un Dani Mateo más ingenioso y más patoso. No es Willy Toledo. Se merece más oportunidades y no es cuestión de someterlo a un boicoteo insano. E insistiremos por estas líneas: no es lo mismo bailar con la momia de Franco que extenderse hasta los símbolos de la democracia. Esta susceptibilidad está ahí desde que a los culés separatistas les dio por pitar el himno. El humor puede tocar las narices pero se arriesga con el corazón. Un consejo para esos que se quejan y exploran por los límites.

Desde aquel chiste de la cruz del Valle de los Caídos entre los guionistas El intermedio había ganas añadidas de incordiar a la derecha, pero han confundido fachas con colores. En esta sociedad que se mueve por titulares y pantallazos incluso hay que calcular que fuera de contexto hay gestos, frases y situaciones que pueden dinamitar unas redes más sensibles que la nitroglicerina. Y gente con ganas de ajustar cuentas. Como poco en las empresas de Mediapro tendrán más clasro que tienen mayoría de clientes españoles, y mucho españoles, que les dan de comer y que no están por la labor de aguantar ciertas provocaciones.

De no haber mediado los cuatro días del puente la crisis de los mocos podría haber remitido antes, pero lo de la bandera ha sido un globo que ha ido hinchándose hasta dañar a personas que no tenían nada que ver, como ese pobre hostelero madrileño que tiene un restaurante con el mismo nombre que el pub de Dani Mateo.

El intermedio ha sabido disculparse con sinceridad y buen humor. En justa medida y sin victimismo ni rencor. A los que ven el programa y les desagradó el momento habrán quedado conformes. Para los demás es difícil que se vean desagraviados y saciados. Pero por un mal chiste, porque es un chiste, no podemos sumar más cabreo a un país que ya está caldeado.