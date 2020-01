El virus del Carnaval de Cádiz se está extendiendo por España sin que nadie le ponga remedio. Ahora que medio mundo se acuerda del todopoderoso y empieza a encender velas a todos los santos para que el coronavirus no traspase las fronteras de China (para eso sí que sois todos muy creyentes) yo me pregunto si no habría que haber puesto en cuarentena a todo Cádiz hace años para evitar la propagación del virus del carnavaliti chabacanus. Mi Sevilla amada, madre y maestra, fue la primera contagiada, por no hablar de Huelva, donde ya tienen sus propios virus menos virulentos pero igual de malages. Ayer incluso un teatro de Madrid acogió la actuación de dos grupos gaditanos, en plena Gran Vía, con la presencia de famosos incluso que se vanagloriaban en sus redes sociales de estar presentes en el bodrio. Pero ¿no les da vergüenza? ¿Dónde le ven el arte a las letrillas, a los cuplés que acaban con tengo un aparato reproductor masculino como la torre de preferencia? Y la gente se ríe con eso. Un virus, un virus peor que cualquier amenaza informática. No se dan cuenta que el coronavirus amenaza a la vida en el planeta, porque son ya decenas de víctimas, y así empezó la Gripe Española de hace un siglo, que una es muy vieja y se acuerda de todo, pero lo peor es que el virus del Carnaval de Cádiz resiste hasta a las mascarillas. Claro, si es que lo de mascarillas viene de máscaras, y los menesterosos estos de eso saben un rato. Ya me imagino a la gente con mascarillas pero dibujadas con motivos carnavalescos y cantando cuplecitos entre toses. Qué Dios nos ayude.