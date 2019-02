Concurso konmari

Marie Kondo, Cádiz y su Carnaval te necesitan. Ya estamos tardando en poner en conocimiento de la gurú del orden el problema que tenemos con este Concurso nuestro, más revuelto que mi cajón de las bragas. Bien pudiera la japonesa aplicar el método KonMari al formato, tipo leonera, de un certamen excesivamente largo, excesivamente aburrido, excesivamente extraño para los aficionados de toda la vida. Ordenar, dice la Kondo, es beneficioso para la salud y te hace más feliz. Dos necesidades que se han visto gravemente perjudicadas en estos 21 días de preliminares que llevamos en el cuerpo. Que esto no puede ser bueno para nadie, oiga. Que venga la Marie Kondo, pordió, a enseñarnos cómo una se deshace sin dolor, y con agradecimiento, mucho agradecimiento, de lo que no sirve, de lo que no aporta. A ordenar y fijar por categorías para darle a este pedacito de nosotros eso mismo, categoría.