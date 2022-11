Con ese título, 'Conclusiones aperitivas', comenzaron el 20 de octubre del año 2008 mis colaboraciones quincenales con el Diario de Cádiz. La amabilidad de sus directores, Rafael Navas, David Fernández y José Antonio Hidalgo, me ofreció la posibilidad de, durante catorce años y con plena libertad de expresión, ponerme en contacto con la ciudadanía gaditana e intercambiar con ella ideas y reflexiones. Creo que esa etapa ha llegado a su fin. Sirva este texto de agradecida despedida.

Como explicaba entonces, no pretendía presentar con mis palabras unas conclusiones 'operativas' que invitaran a realizar esto o aquello. Quería ofrecer algunas reflexiones que 'abrieran el aperitivo', que animaran a seguir reflexionando sobre el tema planteado. Ese ha sido siempre el propósito. Ignoro si habré logrado mi objetivo.

Con estas 'Conclusiones aperitivas 2' me despido. Vivo desde hace más de diez años en Cuba, 'cerca' pero muy lejos de Cádiz, y me falta perspectiva local para escribir sobre temas próximos a los lectores del Diario. Otros temas se me han ido agotando y me voy repitiendo en exceso. Me despido, por tanto, agradecido a quienes me han leído estos años. Y quiero hacerlo también de un modo 'aperitivo'.

Como he hecho en otras ocasiones les desafío a que pongan una mesa más en Cádiz. Y otro puente. Una mesa alrededor de la cual se siente todo Cádiz, sus ciudadanos y ciudadanas, sus agentes sociales, sus autoridades, sus instituciones. Su pasado, su presente y su futuro. Y sueñen un Cádiz cada vez mejor y más justo. Y se comprometan con él. Y les desafío, también, a que en Cádiz, Ciudad de los dos puentes, haya otro más, un tercero: el puente que conecte, para bien de todos, las dos orillas de la Educación: la Pública y la Concertada. Cádiz y la Educación han sido mis dos pasiones. Mi alegría era grande cuando sabía que un texto escrito por mí había sido reflexionado en algún aula. Y, sin más, ¡adiós y gracias, Cádiz! ¡Lo mejor está por venir!