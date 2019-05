Al volver a casa está en mi buzón, como en el tuyo, seguro. Es una revista, una publicación única que se llama Cavada, como la alcaldesa de La Isla. Patricia SFDO y motivos para confiar completa el titular escueto de la portada: Cavada, con letras de diseño. Es lo que llama la atención inmediatamente, el diseño de lo que enseguida sabemos que es un programa de gobierno, un muy atractivo programa de gobierno en el que -del avisado nace el precavido- no hay ni una sola fecha. Es lo que se pretende hacer pero se trata de eso, de la mezcla perfecta de ambición y sueño. Digo que me apunto a esa fórmula, sin pestañear. El problema aparece cuando lo que se nos dice es nada, cuatro cosas, y nos piden conformidad, paciencia, silencio. Para alcanzar un reino de los cielos de este mundo que nunca llega. Los socialistas, no me cabe duda, saben soñar y saben vender los sueños. En esto le han sacado a los demás dos vueltas al circuito. Han hecho un acto a rebosar, han puesto músicas, han dicho vibrantes discursos pero a la hora de la verdad han ido a la yugular con esta revista en el buzón de nuestras casas, una joya que yo, desde luego pienso guardar, no haré como la que presentó López Gil cuando perdió las elecciones, que llevaba un programa genial pero que se quedó en nada, o mejor, en menos que nada porque nos había mentido con el tranvía por la calle Real y es cosa muy fea que un político mienta a la ciudadanía. Es por eso, sin duda, por lo que no hay ninguna fecha de inicio y finalización de los proyectos encantadores que aparecen en Cavada. La propia candidata, junto a una bonita foto suya, pone en negritas su programa político: Los próximos años serán los años donde se haga realidad su mayor transformación (de San Fernando). Pero tampoco hay fechas. ¿Los próximos años son los cuatro próximos? Podemos pensar que se alude a eso pero como tenemos el tren tranvía que nos está pasando por encima, pues eso, queda abierto todo. Aunque el primer contenido -El Parque de la Magdalena/Ronda del Estero- ya es que nos pone los ojos como platos, ¡pero claro!, se trata de un paseo marítimo, un parque y el real de la Feria, casi nada. ¿Quién paga esto? EDUSI, nos afirman.

Hablamos, la revista habla, igualmente de lo rabiosamente local, como el Plan de Movilidad Urbana para Pery Junquera, Constitución, San Marcos y Ardila/Hornos Púnicos… Casi no nos hemos recuperado de las sorpresas y novedades cuando nos presentan el plan de Plaza del Rey, un complejo ecoturístico en La Leocadia, la Playa de Camposoto, Gallineras, Fadricas… Qué sé yo… Es todo un programa de verdad que la ciudad necesita de verdad.

Aquí el todo está en la fe de los vecinos, los que crean que Cavada hará todo lo que viene en este espléndido folleto informativo de intenciones, seguro que ya han metido en el sobre la papeleta que lleva Cavada dentro. ¿Habrán tomado nota los demás?