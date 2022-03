Buenas noticias

Resumen de la semana: se van a construir 900 nuevas viviendas en San Fernando. Construir nuevas viviendas es abrir la ciudad, enriquecerla, ordenarla. Actividad económica, actividad empresarial, actividad. Nos esperan años de ciudad viva, ya iba siendo hora. Camposoto era el potencial, y lo sigue siendo. San Fernando será dos San Fernando, de hecho lo es ya. Resumiendo, el eje calle Real/calle San Rafael y Camposoto, así en conjunto. Sólo hay que darse un paseo por allí, el crecimiento y la vida que ello trae es la realidad. Que ahora se incrementará con esas casi 900 viviendas. Pero bien, lo que se ha hecho es la disposición de los distintos suelos. Desconozco, naturalmente, quienes son los inversores, cuántas las inversiones, el volumen de negocio de esas viviendas, pero si hacemos unas cuentas sencillas y valoramos de precio medio a 180.000 euros cada vivienda, hablamos de más de 160 millones de euros. Una gran inyección de dinero que se debe traducir en horas de trabajo, puestos de trabajo y actividad económica. Se sabe que las últimas promociones de viviendas por la zona se vendieron enseguida. Es lo que viene ocurriendo, se anuncian las promociones y se venden enseguida. La ciudad, sus gobernantes, imagino que acompañan las promociones con las debidas reglamentaciones para que se "ordene" la ciudad. José Luis Ballester suele decir que un buen negocio es siempre de dos partes, porque negocio de una parte es negocio de una vez, no es negocio. Por eso repito lo de "ordenar". La fiebre constructora de los años caóticos del desarrollismo español hicieron los horrorosos retranqueos de la calle Real y destruyeron edificios de gran valor para levantar torres de hormigón y escasa estética. ¿Qué ganó la ciudad? Nada, perdió identidad, perdió historia. Pero Camposoto era la alternativa, y lo sigue siendo. Sus solares -insisto- ordenados esperaban los buenos proyectos de arquitectura que acompañaran las exigencias del Urbanismo isleño. Digo que nuevas construcciones, más ordenamiento. Ya no creo posible hacer marbellas, construyendo hasta en los parques públicos, los jardines, el suelo del común. Da cierta tranquilidad que la alcaldesa sea una abogada y la delegada de Urbanismo una arquitecta. El derecho y la arquitectura son fundamentales para la seguridad jurídica de la inversión y la neutralidad de la gestión técnica de los proyectos. No siempre ha ocurrido así, de creer a quienes lo van diciendo pero no lo denuncian. De otros tiempos.

Lo que nos ha contado Arturo Rivera en el Diario tiene que ver con el hecho global, la construcción de las casi 900 viviendas en Camposoto. Bueno sería conocer la globalidad, los equipamientos sociales que se acompañarán a estas actuaciones, sobre todo los de sanidad y educación, los espacios compartidos, los parques, los jardines, las bibliotecas…

Esto es el principio.