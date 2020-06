Bienvenidos a los bares limpios

No he salido mucho durante este confinamiento. No es una chiste malo, quiero decir que una vez que se permitió, tampoco he salido mucho. No es síndrome de la cabaña, un padecimiento hasta ahora desconocido y ya casi popular. Tal vez San Fernando no me ofrezca muchos atractivos, lo cual puede ser perfectamente por culpa mía. Uno de esos motivos, sin embargo, podría ser que los bares están ahora mucho más limpios. Es llamativo que sólo a raíz de la pandemia se haya generalizado la práctica de que los camareros limpien la mesa antes de que la ocupe el siguiente cliente o que haya jabón y papel en los cuartes de baño. Algo bueno hemos sacado.

Hasta ahora, lo normal era que en la mayoría de los casos (vale, seamos indulgentes y digamos que en muchos de ellos) te toparas con manchas, restos de consumiciones o huellas de vasos en la superficie ante la que te sentabas. Era algo muy común que el camarero te tomara nota, se fuera y volviera con tu pedido sin que hubiera reparado en que la mesa no estaba en condiciones higiénicas. Y numerosas veces, tenías que ser tú quien le pidiera que limpiase antes de posar vasos, platos o botellas, lo cual provocaba la curiosa imagen del empleado teniendo que volverse, molesto, con la bandeja o apoyarla sobre otra mesa, igualmente sin adecentar, mientras buscaba en algún sitio una bayeta.

Repito: algo bueno hemos sacado. También se han incrementado las inspecciones, no muy bien recibidas por algunos hosteleros, pero digo yo que nada tendrían que temer si sus negocios cumplieran las normas. Quejarse por las visitas de los inspectores es como si nos quejáramos de que hubiera más médicos en los centros, más guardias en las carreteras o más policías en las calles.

Ahora sólo falta que, con pandemia o sin ella, estas costumbres se mantengan, al igual que otras a respetar por parte de los clientes como esperar su turno, no mover las mesas por su cuenta o no plantarse a tu lado para coger tu sitio mientras te acabas el café.