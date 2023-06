Hace bastante más de un mes, un operario (o un par, supongo) pintó una raya amarilla sobre el bordillo de mi acera de enfrente, en el único rasgo de atención que ha recibido desde hace décadas. Mientras, en la mitad de su trazado sigue con las mismas baldosas levantadas y su factura irregular. Supongo que las hierbas volverán a crecer dentro de poco, una vez que ya no se puede aparcar. Esta acera y la valla que la acompaña han sido declaradas zona militar y una flamante señal advierte de la prohibición de estacionar, pese a que al otro lado de la cerca alambrada sólo hay un enorme solar que sus dueños militares sólo utilizan precisamente como aparcamiento.

Bueno, esto ya lo conté, y alguna queja ha servido para alguna respuesta que iba en el sentido de eliminar la pintura. Ya sabemos que la esperanza es lo último que se pierde, pero eso no significa que no se acabe perdiendo, y ahora lo que espero es más bien que otro operario, cualquier mañana, añada un par de líneas rojas a la amarilla y termine configurando la bandera nacional.

Pero un atisbo de fe ha aparecido en mi horizonte al leer una noticia y contemplar unas imágenes: un hombre (supongo) disfrazado de Batman ha sobrepintado de color gris la línea gualda que el Ayuntamiento había colocado en una calle de Las Palmas, medida esta que había provocado las protestas de los vecinos del barrio de La Isleta. Vuelvo a creer como un niño en los super héroes, ya que mi edad había sepultado esos sueños.

No sé qué hacer para convocar la acción del Batman canario, no tengo ni idea de cómo se avisa a un adalid de la justicia, pero se me ha ocurrido una jugada maestra y vengativa a la vez: usar el potente rayo láser del Observatorio de la Armada para dibujar en el cielo de La Isla el símbolo del murciélago, y llamar así la atención del Caballero Oscuro. Desde Gotham supongo que se podrá ver. Tengo que ver cómo articulo mi plan. Si no, tendré que procurarme el móvil del héroe de La Isleta, esperar que encuentre un rato entre los muchos encargos que le estarán saliendo y pedirle presupuesto de pintura.