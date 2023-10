Amnistiad a quienes se duchan dos veces al día. Amnistiad a quienes huelen a salitre, a brea o a estiércol tras su jornada laboral. Amnistiad a quienes comen glutamato con gluten y lactosa. Amnistiad a quienes consumen ropa barata fabricada por menores en países perdedores. Amnistiad a las personas sin oportunidades que enganchan su luz a una farola. Amnistiad a las personas sin oportunidades, en general. Amnistiad a quienes cabalgan el sufrimiento, el hambre y el arrecimiento por frío. Amnistiad a quienes se equivocan de camino y retornan por la carretera de El Portal.

Amnistiad a quienes aplauden al sol cuando se esconde. Amnistiad a quienes se esconden de los requerimientos fiscales bajo una mesa camilla. Amnistiad a la gente que defrauda sin querer. Amnistiad a quienes escuchan Radio Clásica. Amnistiad a quien no lee nada nunca. Amnistiad a quienes abusan de los emoticonos y los gifs animados. Amnistiad a las personas adictas a los videotutoriales y los bailes grabados en vertical. Amnistiad a quienes se drogan en la orilla festiva del mar casi sin ropa. Amnistiad la administración de lotería más cercana. Amnistiad a quienes reciben ondas electromagnéticas mientras duermen. Amnistiad las listas de espera aquí en esta sala, por favor, no se ponga de los nervios. Amnistiad a gente con amnesia sexual. Amnistiad a quienes odian el hilo dental. Amnistiad a quienes echan perejil a todo. Amnistiad a la gente que le echa diésel. Amnistiad a la gente que orina avergonzada sobre el patrimonio. Amnistiad marsupiales en vías de desarrollo. Amnistiad las calles peatonales. Amnistiad los bosques. ¡Amnistiad al Vaporcito, pobrecito, que ya no surca más que el tiempo ribereño!

Amnistiad a quienes conjugan el verbo amnistiar malamente. Amnistiad a quienes me riñen en público por mi neopuritanismo coloquial. Amnistiadme y yo os amnistio sin problema. Amnistiadme a mí y a todos mis compañeros, a mí el primero. Y al resto que queda fuera, investidle como os dé la gana.