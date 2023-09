M I próximo libro trata sobre cómo afrontar este otoño con garantías de calidad y se llama ‘Cómo afrontar este otoño con garantías de calidad’. El subtítulo aún no lo he decidido. El sumario es el siguiente.

1. Empieza apagando la tele. Siempre (no solo en otoño).

2. Lee las noticias al revés; a partir del final. El periodismo de hoy ha logrado invertir la pirámide invertida y ahora es una pirámide normalita, más bien sosa. Los artículos empiezan con datos conocidos por todo el mundo, datos de perogrullo, para, poco a poco, acercarse a la información útil y novedosa, que solo aparecerá en el último párrafo. (Algún día escribiré un libro sobre este tema, o un artículo, o un poema).

3. Invertir en descendencia es invertir en el futuro. Comprar material escolar, comprar abrigos, comprar zapatos. Con eso ya se dice todo más IVA. Ignora los problemas morales con que te encontrarás a lo largo del resto del año (móvil sí, móvil no, hasta cuándo; teta sí, teta no, hasta cuándo; chuches sí, chuches no, cuántas).

4. Evita y denuncia a tus jefes besucones. Del mismo modo, evita besar a tus subordinadas y subordinados en la boca. Las muestras de cariño entre desiguales, mejor en forma de aumento salarial.

5. No hagas apuestas con la formación del gobierno de la nación. Te van a sorprender los resultados y seguro, seguro, vas a perder.

6. Léete la constitución española varias veces, en bolas, mirando a un espejo y con dos velas encendidas. Invocar fantasmas del pasado te ayudará a entenderlo todo.

7. No lo llames gota fría, llámalo dana. No quedes obsoleto en cuanto al clima.

8. Hazte con un olivar y una almazara. El autocultivo es la solución al alza de precios. Además, el aceite de fritanga sobrante se lo puedes echar a tu coche.

9. Ponte un casco de papel aluminio para evitar las señales de control mental emitidas por Elon Musk (tradicionalmente atribuidas a la NASA).

10. Si no quieres comprar mi libro, suscríbete a mi canal para más consejos y sígueme en otras redes sociales.