Tokio, día a día

Hace diez años el cómic venido del País del Sol Naciente, el manga, ya llevaba bastante tiempo establecido en nuestro país. Los lectores estaban acostumbrados a encontrar en las librerías multitud de títulos, sobre todo dirigidos al público más joven, de ahí su éxito multitudinario.

Ficha La chica de los cigarrillos Autor: Masahiko Matsumoto Tapa blanda Blanco y negro 272 págs. 26 euros Editorial Gallo Nero

Tan solo alguna editorial había tenido la valentía de editar material dirigido a un público más adulto, que buscaba otras propuestas gráficas y argumentales. Yoshihiro Tatsumi y su obra vino a abrirnos los ojos hacia otras historias, enmarcadas todas ellas dentro de un género bautizado como gekiga, en el que el autor o autora ponía su lupa sobre la gente de a pie, con las que, pese a la distancia que nos separa, podías empatizar.

Y justo hace diez años, una editorial como Gallo Nero quiso que de una vez por todas conociéramos un buen puñado de nombres del medio, la mayoría independientes, y tener a día de hoy uno de los catálogos más interesantes y variados en lo que al manga adulto concierne.

La chica de los cigarrillos regresa a las librerías en una nueva edición revisada, para que todos aquellos que no tuvieron la oportunidad de disfrutar de ella conozca esta obra de otro de los grandes nombres del gekiga, Masahiko Matsumoto, que curiosamente, ya con tan solo ver la portada, utiliza un estilo gráfico que está totalmente alejado de esas historias dramáticas encuadradas en este género tan concreto.

Pero eso no es óbice para que, a lo largo de once relatos, regresemos a ese Tokio de los años setenta, en el que los habitantes de la urbe, la mayoría con pocos recursos económicos, hacía lo que podía para mantenerse a flote en un país que todavía padecía las heridas causadas por su derrota en la Segunda Guerra Mundial y la posterior ocupación yanqui.

Estas son historias sencillas en apariencia, como la de esa mujer silenciosa que, con no mucha fortuna, trata de ganar unos yenes vendiendo preservativos. Excusa que utiliza el autor para mostrar la soledad más absoluta en una urbe repleta de gente, personas cada una con su propia historia que, acompañando a esta solitaria protagonista, Señorita Felicidad, iremos conociendo.

Un encuentro fortuito al ir a comprar tabaco puede transformar la vida de alguien que, día tras día, irá regresando, tan solo para poder cruzar unas palabras con esa chica que da título al volumen. Lo malo es que el destino te puede deparar un súbito cambio, y borrar de un plumazo es ilusión que comenzaba a crecer dentro de ti…

Pese al tono dramático con el que impregna a la mayoría de sus relatos, gracias a su estilo de dibujo hace que el lector sonría en algunas ocasiones y acompañe a estos personajes por las calles de la ciudad, que retrata con fidelidad.

Una lectura que para aquellos que buscan ese otro tipo de manga será totalmente satisfactoria, y tal vez sea una puerta de entrada al numeroso catálogo que Gallo Nero ofrece a sus lectores.