El rock vuelve a Cádiz con Paco Loco

Vuelve el rock. Francisco Martínez, Paco Loco para todo el mundo, tenía que ser. Los Jaguares de la Bahía, uno de sus múltiples combos desde que en su día, allá por los 90, este asturiano se inventó aquel magnífico grupo de éxito llamado Australian Blonde, desescalan el lenguaje musical más amigable, puro contacto, inauguran el verano y cierran el estado de alarma en la sala Milwaukee de El Puerto. El domingo vuelve el rock.Vuelve con un aforo de no más de 60 personas, con un distanciamiento de dos metros del escenario y no saben si ellos, tocando, llevarán mascarillas. “Pero vamos, que todo esto ya se lo había inventado Michael Jackson hace tiempo”.

Desde su confinamiento en El Puerto, donde tiene el estudio al que vienen a grabar buena parte de los grupos más pintureros del panorama nacional, Paco Loco ha seguido con horror todo lo que sucedía a su alrededor. “Para mí el confinamiento no es problema. De hecho, yo creo que llevaba encerrado un mes antes de que nos encerraran. Ves todo lo que sucede alrededor y eso te hace sentir mal, no puedes ser ajeno a todo ese dolor, pero en lo que a mí respecta estar confinado es un tiempo para disfrutar de mí mismo, yo estoy bien conmigo mismo. Pensaba que, por supuesto, en toda esta crisis no me gustaría ser parte del Gobierno y de la oposición, así que me quedaba en ese lugar cómodo de espectador, el de los que critican y no hacen nada”, bromea.

Allí trabajaba en su trilogía de los horrores, tres ep’s de rock de toda la vida. La segunda entrega la presenta mañana, Modern Horrors. “Jamás pensé que pudiera tener un título tan actual. la cosa es que durante el confinamiento hemos estado trabajando en el siguiente disco, que son los horrores del futuro. Mientras lo hacíamos pensaba que los horrores del futuro los estábamos viviendo en ese momento”.

Al contrario que otros muchos artistas, Paco Loco no se ha dedicado a grabar el Resistiré en versiones múltiples por zoom ni tampoco le ha dado por escribir canciones sobre la pandemia “porque ya hay otra gente que observa la realidad y la explica muy bien, yo soy un espectador de mí mismo. No, no se me ha pasado por la cabeza en nuestro nuevo disco de los horrores escribir letras sobre este horror en el que la gente de la música lo ha pasado muy mal. Yo soy solidario con todas las personas que pierden el trabajo. Me espanta lo que ha sucedido en Nissan, pero no sé si el resto de la gente es solidaria con lo que ha pasado con todas las personas que tienen que ver con el negocio de la música. Estamos dispersos, pero juntos somos muchos más que cualquier gran empresa del país y esta pandemia ha dejado a muchísimos en unas situaciones muy precarias”.

Ahora Paco Loco, uno de los grandes productores de este país, se reactiva. “El 90% de mi trabajo es fuera de Andalucía. tengo que esperar no que me dejen salir, sino que me dejen entrar. Quiero ser positivo, quiero decir todas esas cosas que dicen de que saldremos más fuertes, aunque de momento me conformo con que salgamos”.