‘Un buen puñado de ideas’, el pensamiento de Chesterton en edición de García-Máiquez

El Centro Andaluz de las Letras (CAL) de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico continúa celebrando su programación en colaboración con la Fundación Carlos Edmundo de Ory, dentro del ciclo Letras Cruzadas. Ayer fue el turno del libro Un buen puñado de ideas, editado por Renacimiento y basado en los pensamientos y frases de Gilbert K. Chesterton. Durante el acto intervino uno de sus editores, Enrique García-Máiquez, que estuvo acompañado del sacerdote Andrés Jorge Muñoz Luque.

Un buen puñado de ideas, de editorial Renacimiento, recoge algunos de los pensamientos del escritor e intelectual inglés G. K. Chesterton, nacido a finales del siglo XIX, ya que su obra está repleta de aforismos, sentencias y máximas llenas de agudeza. La edición es de Luis Daniel González y del propio García-Máiquez.

Gilbert K. Chesterton (Londres, 1874-Beaconsfield, 1936), como recoge en el libro la editorial Renacimiento, fue uno de los grandes de la literatura inglesa, y destacó en todos los géneros literarios: en la novela, la poesía, el periodismo, la biografía, el libro de viajes... pero especialmente en el ensayo, el género que más convenía a su peculiarísima personalidad humana y artística.

Siempre fue polémico y polemista, es decir, un hombre curioso y apasionado para quien no había asunto que no pudiera o no debiera ser tema de discusión. Tal y como él mismo afirmaba, “no hay cosas sin interés. Tan sólo personas incapaces de interesarse”. Este humor y peculiar visión de las cosas hizo que fuera conocido como “el príncipe de las paradojas”.

No será el único acto literario de esta semana, ya que el próximo jueves, día 21, el Centro Andaluz de las Letras retomará el ciclo ‘Cádiz, libro abierto’, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Unicaja y con el que se pretende difundir y poner en valor la Biblioteca de Temas Gaditanos Juvencio Maeztu. Durante el acto, la poeta Josefa Parra hablará del libro Huerto cerrado, de Pilar de Valderrama (Guiomar), extraído de los fondos de dicha biblioteca, así como de su propia obra.