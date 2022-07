Tres películas sobre literatura y autores como aperitivo a la Feria del Libro

La 37 edición de la Feria del Libro de Cádiz, que comenzará el próximo viernes 8 de julio con el pregón inaugural de Manuel Vilas, ofrecerá a modo de aperitivo, los días previos a su inicio, la proyección de tres filmes relacionados con la literatura y el mundo del libro: el documental 'Tierras solares' de Laura Hojman, sobre la figura de Rubén Darío y su paso por Andalucía; 'Aunque tú no lo sepas', de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega, sobre Luis García Montero; y 'La vida perra' de Pablo Macías y Soledad Villalba, sobre la obra de Ángel Vázquez y su vida en Tánger. Estas proyecciones, patrocinadas por la plataforma No Ficción, vendrán acompañadas por coloquios con sus autores, salvo el filme 'Aunque tu no lo sepas' que lo presentará Ioana Gruia.

El martes 5 de julio a las 22.00 horas en el Espacio Pilar Paz Pasamar del Baluarte de la Candelaria se proyectará 'Tierras solares', de Laura Hojman. La directora sevillana Laura Hojman dirige su ópera prima, 'Tierras solares', un homenaje a la obra homónima de Rubén Darío. Un viaje en busca de la luz, la vitalidad, la inspiración y el amor por la belleza, que le llevó hasta Andalucía.

El miércoles 6 de julio a las 22.00 horas, se proyectará 'Aunque tú no lo sepas', la poesía de Luís García Montero, de Charlie Arnaiz y Alberto Ortega. Documental que trata de acercar al gran público la figura y la obra del poeta granadino Luis García Montero.

El jueves 7 de julio a las 22.00 horas se proyectará 'La vida perra', de Pablo Macías y Soledad Villalba, sobre la obra de Ángel Vázquez, uno de los grandes escritores malditos de la narrativa española del siglo XX y su novela ‘La vida perra de Juanita Narboni’ es considerada una de las mejores obras de la literatura contemporánea.