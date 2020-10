Un otoño criminal

Noviembre negro. El mes de los difuntos es ideal para adentrarse en páginas misteriosas. Como se nos acumula el trabajo, les ofrecemos una serie de recomendaciones que le van a atrapar desde las primeras páginas y que han sido publicadas por algunas de las editoriales que más cuidan el género.

'Un policía del sur'

RBA ha apostado fuerte por John McMahon y su detective P.T. Marsh, alcoholizado y depresivo tras la muerte de su mujer y su hijo en un horrible accidente de tráfico. ‘Un policía del sur’ tiene todo lo mejor del género con una literatura cuidada, reposada, una trama inteligente y la recreación de un ambiente (el estado de Georgia) tan lograda que te atrapa desde la primera página. El viejo odio racial, el linchamiento de un chico de 15 años, es el hilo conductor de un caso brutal. Es uno de los lanzamientos más esperados y una opción que enganchará a los amantes del género a este nuevo personaje. RBA ha comenzado a editar los casos de Marsh, que ya tiene dos títulos más y que dará mucho juego.

'Enero sangriento'

El debut literario de Alan Parks no puede tener más fuerza. Tusquets es la encargada de publicar los casos del policía de Glasgow Harry McCoy, que a sus 30 años no sólo ha subido como la espuma en el escalafón sino que convive con sus demonios y adicciones tras perder al amor de su vida y a su pequeño. ‘Enero sangriento’ se publicó en Reino Unido a comienzos de 2017 y en 2019 llegó ‘Hijos de febrero’, que próximamente será publicada en España en la colección Andanzas de Tusquets.En la primera aventura de la saga de McCoy, en ese Glasgow de los 70 de pantalones de campana, chaquetas de cuero, minifaldas y melenas, el asesinato de varias prostitutas sometidas a todo tipo de prácticas aberrantes, lleva al agente a tener que enfrentarse con la aristocracia escocesa.La novela resulta clásica en su estructura, en la fuerza y rapidez de sus diálogos, que recuerdan al padre del noir Raymond Chandler, lo que hace que sus casi 400 páginas se lean en un suspiro. A pesar de su dureza no conviene dejar de descubrir a McCoy cuanto antes.

'Cómo robar un banco suizo'

La editorial Siruela trae este otoño varios regalitos. Uno de ellos lo firma Alexis Ravelo, pero como ya nos ocuparemos de este autor con mayor profundidad, vamos a centrarnos en ‘Cómo robar un banco suizo’. ¿Quién no ha soñado con robar un banco suizo? Que levante la mano. La fantasía, la locura casi, de muchos es tratada con maestría por el italiano Andrea Fazioli, de cuya pluma ha nacido el detective privado Elia Contini. Esta vez, junto a un ladrón jubilado, protagoniza una historia llena de suspense e ironía en la que deberán salvar de las redes del juego a la hija del detective.

'El arte del crimen'

Philip Kerr, de cuyo detective Bernie Gunther hablaremos más extensamente la próxima semana, publica por partida doble. Los que aún lamentamos su muerte en 2018 estamos de enhorabuena ante la irrupción de dos títulos. Uno de ellos es ‘El arte del crimen’, editado por RBA y en el que Kerr construye una trama que gira sobre el asesinato de la mujer del autor más famoso y millonario del mundo, un escritor de best seller policiacos, de nombre John Houston, que ha anunciado que lo deja. El autor desaparece tras la muerte de su mujer y pasa a ser el principal sospechoso.

'Moscas'

Oslo, 1968. En el segundo piso de un edificio al este del río se oye un disparo. Los vecinos se agolpan rápidamente en la entrada de la vivienda, pero nadie contesta. Cuando llega la policía para abrir la puerta, encuentran el cadáver de un antiguo héroe de la Resistencia noruega contra los nazis muerto con un disparo. No hay nadie más en el interior, ni arma homicida, ni posibilidad de escape. El joven y arrogante inspector de policía encargado del caso se encuentra ante un misterio en apariencia irresoluble hasta que le llama una chica de dieciocho años, multimillonaria, que va en silla de ruedas y tiene una mente analítica única. Con estos ingredientes el historiador noruego Hans Olav Lalhlum escribe ‘Moscas’, la primera de una serie de ocho novelas que ahora edita en España la editorial RBA.

'La muerte de Erika Knapp'

Con ‘La sustancia del mal’, el italiano Luca D’Andrea inició su exitosa carrera. Miles de libros vendidos le han confirmado como uno de los autores más seguidos del género. Ahora llega este nuevo thriller que lo confirma como uno de los más leídos junto al suizo Joël Dicker o el francés Lemaitre. En esta ocasión D’Andrea vuelve a situar la historia en un pequeño pueblo, el protagonista es un escritor de éxito y vida monótona que investiga un antiguo crimen. Se topará con muchos misterios y muchas mentiras.