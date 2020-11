Natalia de Molina y Fred Adenis protagonizarán 'La maniobra de la tortuga'

Cristina y Bianquetti, protagonistas de la exitosa novela del gaditano Benito Olmo La maniobra de la tortuga, ya tienen voz y rostro en su próximo salto a la gran pantalla. Natalia de Molina y Fred Adenis protagonizarán la adaptación cinematográfica que prepara desde hace algún tiempo el jerezano Juan Miguel del Castillo y está a punto de iniciar su rodaje, tras encontrar el apoyo de Televisión Española para que el proyecto salga por fin adelante. El escritor fue el encargado de anunciar en redes sociales los nombres de los protagonistas, destacando que "ellos serán Cristina y Bianquetti, y yo no podría estar más emocionado".

El rodaje de La maniobra de la tortuga supondrá el reencuentro de Del Castillo y De Molina tras el rotundo éxito cosechado en 2016 con la ópera prima del realizador, Techo y comida. La actriz jiennense obtuvo su segundo premio Goya, el primero como mejor actriz protagonista, por su papel en la cinta del director jerezano, que vuelve a contar con ella como cara visible de un proyecto que lleva fraguándose casi un lustro.

Natalia de Molina se convirtió en 2016 en la actriz más joven en lograr dos premios Goya, el primero en 2014 como actriz revelación por Vivir es fácil con los ojos cerrados. Desde entonces ha protagonizado películas como Kiki, el amor se hace, Los del túnel, Elisa y Marcela o Adiós, y aún aguarda el estreno de otro proyecto muy ligado a Cádiz, Operación Carmarón, pospuesto hasta marzo de 2021 a causa de la pandemia. Al francés Fred Adenis, por su parte, se le ha podido ver en breves apariciones en El ministerio del tiempo o Black Beach.

Una segunda oportunidad

El proyecto iniciado a finales de 2016, cuando Juan Miguel del Castillo descubrió la novela de Benito Olmo, ha pasado por multitud de dificultades hasta tomar forma. El apoyo de Televisión Española, anunciado el pasado mes de febrero, supuso el espaldarazo definitivo para que La maniobra de la tortuga llegara por fin a la gran pantalla. La crisis del coronavirus, cómo no, ha retrasado una vez más un rodaje que, ahora sí, parece que es inminente con el anuncio de sus protagonistas.

El escritor gaditano, en declaraciones a este medio, aseguró que la novela será "muy reconocible" en la película, que será rodada en escenarios de la provincia de Cádiz y que, eso se sabe desde el principio, va a respetar también el título original de la obra. “Bianquetti –explica Olmo– es muy reconocible, aunque también es verdad que no deja de ser una adaptación de la novela, y eso no hay que perderlo de vista. No se puede adaptar una cosa al cien por cien, porque hay cosas que funcionan en la novela y no tienen que hacerlo en el cine. Son lenguajes distintos. Se ha adaptado, se han cambiado algunas escenas, algunas cosas, yo he intentado asesorar en todos esos cambios. Creo que ha quedado muy bien; ahora queda rodarlo”.

La historia del inspector Bianquetti no termina con La maniobra de la tortuga, puesto que en 2018 Benito Olmo publicó una continuación llamada La tragedia del girasol que bien podría abrir la puerta a nuevas secuelas cinematográficas con Cádiz como escenario.