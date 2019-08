–Oh Long Johnson es un disco enfocado al baile sin freno. Habrá mucho baile en Sancti Petri pero ¿qué más veremos hoy?

–Tenemos dos formatos de show, uno enfocado para festivales y otro para salas. En Sancti Petri, al ser un concierto solo nuestro, tenemos más tiempo y un repertorio más parecido a lo que hacemos en las salas, así que alguna canción lenta nos podemos permitir. Intentamos también que el espectáculo sea visual, con escenografía e iluminación que tiene que ver además con el tipo de música que nos gusta. La parte final es más de baile. Llevaríamos fuegos artificiales y plataformas elevadoras pero por presupuesto no es posible.

–Muchas veces se ha identificado la música de baile con el simple disfrute, plagado de contenidos banales. Sin embargo, en este álbum hay muchos mensajes. ¿De qué tipo?

–Conforme vamos cumpliendo años nos fijamos en otras cosas y eso se refleja en la música. El concepto general del disco surgió por el mundo de las redes sociales, por la exposición excesiva, por los poetas y periodistas de internet. De esto hablamos en un par de canciones como Oh Long Johnson pero también hay temas más reivindicativos que tratan el acoso escolar o la primera vez que te planteas la muerte, algo que parece que no existe hasta que cumples años. A veces nos sorprende que se piense que en la música de baile no puede haber contenido. Ahí están las canciones de Pet Shop Boys o Gloria Gaynor.

–¿Es difícil encontrar un equilibro entre ser crítico y divertido al mismo tiempo?

–Conviven. Tienes que tirar de la ironía, quitarle hierro a las cosas más profundas y jugar con eso. Siempre se nos ha dado bien.

–De este disco destaca bastante el sonido noventero. Yo también soy hijo de la música de esa década. ¿Qué tenía de especial?

–Como todo es cíclico. La pasada década renegamos de todo lo que tenía que ver con los 90 porque los 80 molaban, y en los últimos años los estamos reivindicando. Pasamos de niños a adolescentes en ella, es nuestra década y se hicieron cosas interesantes.

–¿Os habéis inspirado en algún referente concreto?

–En la electrónica sobre todo, en todas sus vertientes, desde Björk y Massive Attack hasta el bakalao. Es un mejunje. No nos gusta mucho hacer referencia a un artista en concreto.

–Los jóvenes ahora oyen pop mezclado con música urbana, sonidos latinos como el reguetón en canciones con muchísimos efectos sonoros. ¿Les atrae esa música?

–Muchísimo. Las divas pop de los primeros 2000 no tienen nada que ver con las de ahora y dentro de 20 años la gente que vive la música de ahora pensará lo mismo. Una vez que pasas esa barrera de “lo de antes era mejor” disfrutas más, aunque hoy la música es más fugaz, las canciones desaparecen en dos meses. Lo que menos me gusta es como ha cambiado el mercado. Hay demasiada información y menos magia y misterio.

–¿Hay cosas interesantes?

–En España hay un montón de cosas que nos gustan como Cupido o Rosalía. Nosotros no odiamos el trap aunque no tengamos nada que ver. A nivel internacional gente como Billie Eilish, Robyn o incluso Taylor Swift. Y ¡mira que no me gusta!

–¿Cuánto de importante es para ustedes la imagen?

–Tiene muchísima importancia, desde el principio de nuestra carrera. Le da un formato visual al disco: la portada, las fotos de promo, los videoclips... ¡Imagínate que Rosalía hubiera cantando sentada en los premios MTV! Es superimportante y divertido jugar a eso.

–¿Y cómo se imaginan que será el público de Cádiz?

–No tengo ni idea, siempre es una sorpresa. El público se ha ampliado en edad y tipología. Solo espero que se lo pasen bien.

–Han ido abrazando el éxito poco a poco. ¿Están satisfechos?

–La verdad es que sí, nos está viniendo todo como queríamos. Pensábamos en una carrera a largo plazo y poco a poco interesas a la gente y te conviertes en relevante para un público.

–Un sueño, reto o deseo.

–Este año fuimos a México por primera vez y funcionó bien. A finales de 2019 iremos de nuevo. Nos gustaría tener un público establecido allí.