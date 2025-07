“Guastavino toca directamente el alma”

Me habla por teléfono desde Madrid en la mañana del pasado 9 de julio, el día en que tiene la última función de I Lombardi alla prima crociata de Verdi en el Teatro Real, pero la soprano argentina Mercedes Gancedo (Banfield, 1990) vive desde hace quince años en Barcelona. Formada con figuras legendarias como Teresa Berganza, Mirella Freni y Montserrat Caballé, ha desarrollado una intensa carrera operística y liederística en escenarios como el Real, el Liceo o el Festival LIFE Victoria. Su segundo disco, Guastavino Dixit, grabado junto a su compatriota la pianista Quimey Urquiaga, recoge trece canciones del compositor argentino Carlos Guastavino (Santa Fe, 1912-2000), verdadero clásico de la canción culta iberoamericana. Con este trabajo, Gancedo rinde homenaje al compositor en el 25 aniversario de su muerte, subrayando la actualidad y el poder emotivo de una obra que, sin renunciar a sus raíces populares, dialoga con la tradición europea desde una voz absolutamente personal.

–¿Cómo nace el proyecto de este disco?

–La propuesta surgió de Prima Classic, un sello argentino asociado a una empresa italiana. Nos contactó un argentino que vive también en Barcelona, y la idea inicial fue grabar un disco de canciones argentinas. Entonces con Quimey decidimos rendir homenaje a Carlos Guastavino con una selección de canciones muy representativas. Nos pareció oportuno además porque se cumplen 25 años de su muerte.

–Guastavino es sin duda uno de los grandes nombres de la canción de concierto en lengua española.

–Exactamente. Aunque escribió mucha música diversa, sus canciones son la parte más conocida de su obra. Algunas han trascendido el ámbito clásico y se han vuelto casi populares. Él era un maestro de la melodía, de la canción simple pero cargada de verdad, que toca directamente el alma. Y eso es algo que no pasa de moda.

Carlos Guastavino en retrato de Jorge Larco / Museo Provincial Rosa Galisteo de Rodríguez, Santa Fe

–¿Ese poder de comunicación se limita al ámbito castellanohablante?

–No, en absoluto. Ahora mismo estamos girando por Inglaterra con este repertorio y, aunque muchos no lo conocen, acaban profundamente emocionados. Son melodías entrañables, muy accesibles, que hablan un lenguaje universal. Van directas al corazón.

–Una de las canciones del disco, Jardín antiguo, sobre un poema de Luis Cernuda, ya la había grabado anteriormente.

–Sí, en Cooking America! con Beatriz Miralles. Es una canción preciosa, muy sólida desde el punto de vista arquitectónico. Tiene una verticalidad que la distingue del resto del repertorio, más curvilíneo y cantarín. Es como un pilar en el programa. Y sí, es una de mis favoritas.

–Desde su experiencia, ¿qué aporta Guastavino a la canción de concierto dentro del ámbito clásico?

–Para mí es el gran maestro sudamericano en eso de transformar la canción folclórica en una forma clásica sin perder su esencia. Él conecta con lo popular desde una mirada muy profunda. Su música parece simple, pero como intérprete exige mucho trabajo. Tiene esa cualidad de lo difícil que llega fácil. Creo que por eso lo llaman el Schubert de Sudamérica.

–El disco recoge trece canciones. ¿Cómo fue el proceso de selección?

–Queríamos combinar canciones muy conocidas, como La rosa y el sauce, con otras menos grabadas. Por ejemplo, incluimos el ciclo Los ríos de la mano, que solo ha sido registrado por Víctor Torres. En cambio, Se equivocó la paloma, que es muy popular, la descartamos porque ya está muy grabada. Si no tenemos algo nuevo que decir sobre una canción, preferimos no repetirla.

–Esa dualidad entre lo popular y lo culto se refleja también en la elección de los textos.

–Sí, totalmente. Poetas como León Benarós o José Pedroni aportan una mirada muy ligada a la tierra y la vida cotidiana, pero también está Cernuda o Gabriela Mistral. Guastavino sabía elegir palabras que hablan a todos. Y su música hacía lo mismo: incluía a todos, sin excluir a nadie. Por eso emociona tanto.

–Acaba de publicarse, ¿pero cómo están siendo las primeras reacciones al CD?

–Muy buenas. Estamos haciendo conciertos por el sur de Inglaterra, en pequeños pueblos, un poco como hacen las Juventudes Musicales en España. Hemos hecho ya cinco conciertos, y la reacción del público es entusiasta. Este repertorio despierta mucho interés fuera de nuestras fronteras. Y hacerlo con Quimey, que además de amiga es una música increíble, lo hace todo más bonito.

–¿Cómo se relaciona ese programa de concierto con el disco?

–A raíz de la grabación armamos una gira, pero no hacemos solo Guastavino. Incorporamos también obras de Alberto Ginastera y de Lía Cimaglia. Guastavino tiene una paleta de colores muy suya, y queríamos ampliar el horizonte del programa. Pero el núcleo siguen siendo sus canciones.

–¿Y por qué un disco tan breve? ¿Por qué no grabar más canciones?

–Porque no queríamos grabar por grabar. No teníamos intención de hacer la integral, que además requeriría mucho trabajo de transcripción. Nuestra idea fue grabar solo aquello en que realmente pensábamos que teníamos algo nuevo que aportar. Pensamos: si vamos a decir algo con estas canciones, que sea desde un lugar íntimo, como si estuviéramos cantando en casa, con un mate en la mano. Hacerlo desde el corazón.

La pianista argentina Quimey Urquiaga (Bahía Blanca, 1989) / Robert Hoffmann

–¿Qué aporta su generación a esta música?

–Creo que una madurez joven, si se me permite el oxímoron. No queremos hacer una lectura desde el ego. Queremos volver a estas canciones desde lo vivido, desde lo compartido. Y, en mi caso, desde la distancia también, porque es un homenaje a una tierra que dejamos, pero que llevamos dentro.

–El disco sale con el sello Prima Classic. ¿Tenía ya relación con ellos?

–No, esta fue la primera vez. Tienen bastantes discos ya publicados y trabajan muy bien. Nos dieron carta blanca y confiaron plenamente en nuestra visión del proyecto.

–Además de este proyecto, su carrera sigue en plena actividad.

–Sí, cuando termine esta noche en el Real me esperan ensayos de La zorrita astuta para el Liceo. También debutaré en el Teatro de la Zarzuela con El potosí submarino [de Arrieta], en una producción que dirige Rafael Villalobos. Es una zarzuela recuperada y revisada, con textos nuevos.

–¿Algún plan de grabación en el horizonte?

–Sí. Justo grabo en unos días una canción compuesta por Daniel Ariño sobre un poema mío, Entreveo, que forma parte de mi poemario Tierra mojada. Me hace especial ilusión porque es una forma nueva de unir mis dos mundos: la música y la poesía.

–¿Se plantea una dirección concreta para su carrera o prefiere mantenerse en la diversidad como hasta ahora?

–Siempre he sido muy abierta. La voz es una herramienta para desarrollarme artísticamente, y mientras pueda hacerlo en contextos que me cuiden y me hagan feliz, allí estaré. Me gusta tocar muchos palos. Siempre que sea saludable para mí y para mi voz, bienvenida sea la variedad.

Guastavino Dixit. Mercedes Gancedo y Quimey Urquiaga. [Prima Classic]

La ficha GUASTAVINO DIXIT Carlos Guastavino (1912-2000) 1. La rosa y el sauce [poema de Francisco Silva] 2. Aromito flor de tusca [poema de León Benarós] [Flores argentinas, 1969] 3. Cita [poema de Lorenzo Varela] 4. Jardín antiguo [poema de Luis Cernuda] [Las nubes. Tres canciones] 5. Bonita rama de sauce [poema de Arturo Vázquez] [Canciones populares, 1967] 6. Riqueza [poema de Gabriela Mistral] 7. Ya me voy a retirar [poema de León Benarós] [Cuatro canciones coloniales, 1965] 8. Ay, que el alma se me sale [poema de León Benarós] [1965] 9. Vidala del secadal [poema de León Benarós] [Canciones populares, 1967] 10. Tacuarita [poema de León Benarós] [1973] 11. Plancha [poema de José Pedroni] [Los ríos de la mano, 1973] 12. Dedal [poema de José Pedroni] [Los ríos de la mano, 1973] 13. Acerico [poema de José Pedroni] [Los ríos de la mano, 1973] Mercedes Gancedo, soprano Quimey Urquiaga, piano Prima Classic

GUASTAVINO DIXIT EN SPOTIFY