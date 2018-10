Este viernes se ponen a la venta las entradas para el concierto de Manuel Lombo y Ainhoa Arteta

El Ayuntamiento de Cádiz, a través la Delegación Municipal de Cultura, ha anunciado que las localidades para el concierto Que suenen con Alegría, que ofrecerán el próximo 12 de diciembre en el Gran Teatro Falla los artistas Ainhoa Arteta y Manuel Lombo, se pondrán a la venta a partir de este viernes 19 de octubre. El concierto, organizado por la Fundación Cajasol, tendrá lugar 90 minutos de duración y dará comienzo a las 20.00 horas.

Las entradas se pondrán a la venta en los horarios habituales de taquilla (martes a viernes de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas), así como a través de los servicios de tickentradas.com. Los precios de las localidades serán 50, 40, 35 y 25 euros, reservándose el 15 por ciento del aforo en paraíso para entradas a cuatro euros con Carné Joven.

Por otra parte, Arturo Pareja Obregón ha suspendido el concierto que tenía previsto ofrecer en el Falla el próximo 31 de octubre. La devolución de las localidades se llevará a cabo desde mañana hasta cinco días después del evento, es decir, hasta el próximo 5 de noviembre, y siempre por los mismos canales por las que fueron adquiridas.

Según explica la productora organizadora del espectáculo en un comunicado, el artista se ha visto obligado a suspenderlo por motivos de salud, al padecer “un brote de fibromialgia aguda”. En el comunicado, Pareja Obregón lamenta mucho no poder llevarlo a cabo, pero “no sería justo para el público que ha adquirido sus entradas el no poder ofrecer el espectáculo con el nivel que acostumbro a realizar todos mis conciertos, al sufrir actualmente las secuelas de mi enfermedad, que me impiden ensayar para preparar el concierto, y que, en muchos casos, suelen perdurar varios meses hasta que remite el brote”.

“Siendo un honor para mí el poder actuar en la ciudad de Cádiz y, en especial, en su Gran Teatro Falla, espero que se me brinde nuevamente en el futuro la posibilidad de actuar en dicha instalación”, manifiesta Antonio Pareja Obregón, que concluye su comunicado pidiendo disculpas por los perjuicios que se hayan podido producir.