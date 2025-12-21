Libros, niños y Navidad: ocho títulos lejos de los clichés y la sacarina

Era, como suele decirse, un espacio de oportunidad, y las editoriales lo han aprovechado. La Navidad tal y como la conocemos está pensada para los niños, y ellos lo saben. Y el mercado del libro, también. En cuanto media noviembre, las librerías se llenan de papanoeles y copos de nieve. Hacen bien: no sólo el grueso de las ventas lo protagonizan las dos semanas del periodo navideño, sino que la facturación en infantil y juvenil no deja de subir año tras año (en 2024, creció un 10,9% respecto al año anterior, frente al 6,3% del cómputo general).

Escribir una buena historia de Navidad no resulta tan fácil como parece: es una trampa llena de clichés, sacarina y personajes planos. Tres rémoras que se vuelven especialmente peligrosas si estamos hablando de literatura para niños. Si la historia está bien hecha, probablemente la recuerdes siempre, y más aún si eres un crío. Hay relatos de Navidad que son imbatibles, por ejemplo, a la hora de crear un ambiente y un imaginario (El cascanueces y el Rey de los Ratones); las hay que se las arreglan para hacer aflorar en nosotros el espíritu de lo maravilloso, casi sin darnos cuenta (The Polar Express); e incluso hay historias que nos enfrentan, sin querer y al haber dado un giro completo a través del sentimentalismo, al lado más tenebroso de la Navidad, incluso para los niños –pienso en La Cerillera, que acaba de encarnarse de nuevo gracias a Benjamin Lacombe–.

Como todas las anteriores, las historias que hemos seleccionado en esta lista invitan a creer en lo imposible: al fin y al cabo, eso es lo que hace también la leyenda primigenia, la mejor de todas, pues es difícilmente superable –un niño elegido y perseguido, una estrella melenuda que alumbra los cielos, unos ángeles que deciden presentarse a los humanos, unos sabios de Oriente que llegan siguiendo a la susodicha estrella, una serie de sueños misteriosos y extrañamente convenientes (y convincentes)...–. Unos relatos que se las arreglan para no resbalar en la melaza y, muy importante, no tomar a los niños por tontos.

'TOM Y MOMO', Akiko Miyakoshi

'Tom y Momo'. / Pastel de Luna

Los nuevos comienzos conllevan incertidumbre pero también –sobre todo, cuanto menos años tienes– una gran expectación ante las nuevas posibilidades. En esta línea, un cambio de residencia es una de las circunstancias que más emociones mezcladas producen en el ánimo infantil –e, igualmente, en el espíritu de los adultos–. ‘Tom y Momo’ (Pastel de Luna) nos narra el ansia de pertenencia, traducida en el encuentro con algún nuevo amigo, de dos niños personificados en un osito y un conejo. Miyakoshi plasma un ambiente brumoso, acentuado por el puntillismo de los dibujos, en el que destacan sus protagonistas, enfundados en impermeables amarillos contra un mundo gris; esos dos niños empeñados, sin saberlo, en encontrarse. Ambos realizan recorridos casi especulares –uno hace pompas de jabón en un bulevar gris, la otra monta en bicicleta; uno va en autobús, la otra pasa al lado paseando–; y ambos están llamados, por supuesto, a encontrarse, porque viven en el mismo edificio. Un cuento sencillo, que celebra la magia de lo inesperado. A partir de tres años.

'CARTAS DESDE EL POLO NORTE', Annie Atkins/Fia Tobing

'Cartas desde el Polo Norte'. / Edelvives

Los libros para niños, desde que Alicia dejó claro que, o había dibujos, o era un sopor insufrible, han de contar con una máxima:resultar atractivos. Tener un gancho. Mientras no puedan salir hologramas de las solapas, las editoriales agudizan el ingenio como nunca en su vida. Los libros de cartas –en sus sobres y con tipografía distinta– son una de esas modalidades pensadas para captar a los primeros lectores. ‘Cartas desde el Polo Norte’ (Edelvives) recoge cinco misivas de otros tantos niños, que le consultan dudas, peticiones y sugerencias a Papá Noel. Cada una de ellas tiene, además, su respuesta desde el taller (más bien, factoría) del mundo élfico-juguetero. Las ocurrencias de estos niños, he de decir, no se solucionan en unos grandes almacenes, sino que los distintos departamentos de emporio navideño han de descubrir cómo crear un loro con control remoto, un robot que ordene el cuarto o un maletín de detective. Una propuesta atractiva, que invita a que los más pequeños puedan seguir creyendo con saña en la magia. A partir de cuatro años.

'CÓMO WINSTON VOLVIÓ A CASA', Alex T. Smith

'Cómo Winston volvió a casa por Navidad'. / Edelvives

Dentro de los referentes actuales de la Navidad, están los ratones –nadie lo dice, pero todo el mundo piensa que, a afanes navideños, son los como los ratoncillos que ayudaban al sastre–. Alex T. Smith hizo a un roedor protagonista de sus aventuras navideñas en ‘Cómo Winston salvó la Navidad’, el mismo personaje ha vuelto este año para una nueva entrega: ‘Cómo Winston volvió a casa por Navidad’ (Edelvives). Ambos títulos mantienen idéntico formato: una historia completa, repartida en 25 episodios, tras los cuales podemos encontrar una actividad o una manualidad. En esta ocasión, el ratón Winston –que es un privilegiado, porque vive en la casa de muñecas de una juguetería: muchos nos cambiaríamos– decide emprender un viaje, en esta ocasión, para encontrar dónde se halla su auténtico hogar, del que apenas recuerda nada –sólo una nana que sonaba como carámbanos chocando–. Winston va viajando hacia al norte en compañía de un zorro, a lomos de una lechuza, con un alce y, por último, sobre un reno volador. Todo ello, para aterrizar en un final de doble sorpresa. A partir de 6 años.

'SECRETOS DEL POLO NORTE', Saskia Gwinn/Daria Danilova

'Secretos del Polo Norte'. / Harper Collins

Si hay algo que despierta la curiosidad de todo niño es cómo es la vida diaria allá donde vive Papá Noel. Si la mitología en torno a los Reyes Magos nos los presenta completamente fuera del mundo, absolutos en su misterio, el lore de hombre de rojo está lleno de detalles que lo hacen más mundano: sabemos que tiene un taller, sabemos que tiene elfos que lo ayudan, sabemos que ha de tener un establo con renos, computa la existencia de una Mamá Noel. Todo ello da espacio a una toma a tierra mucho más potente. De hecho, su residencia parece más o menos clara: Finlandia, el Ártico, algún rincón del lejano norte. ‘Secretos del Polo Norte’ (Harper Collins) nos pasea por el pueblo de los elfos, y nos cuenta todo lo que puede contarnos de las rutinas bajo la Estrella Polar, pues quien vive cerca de Papá Noel está atado por una especie de cláusula de confidencialidad: la Ley de Navidad de 1821. Aun así, aprendemos detalles como que Mamá Noel es ingeniera –siempre lo hemos sospechado– o que los elfos dominan la teletransportación. De 7 a 12 años.

'LA INFANCIA DE PAPÁ NOEL', Sébastien Perez/Benjamin Lacombe

'La infancia de Papá Noel'. / Edelvives

En lo que se refiere a literatura infantil, es el libro emblemático de la temporada. Reconocible por los trazos cálidos y acogedores de Benjamin Lacombe, el ilustrador echa el resto –de la mano de Sébastien Perez– a la hora de irnos desvelando uno de los misterios de la Navidad: cómo Papá Noel llegó a ser lo que es. ‘La infancia de Papá Noel’ (Edelvives) va dibujando (nunca mejor dicho) las conocidas peculiaridades del mito de Santa Claus a través de 24 relatos y poemas:cada capítulo se abre con una solapa y da la sensación de ser, en sí mismo, un regalo. El título nos explica cómo los animales hacían caso a un joven Nicolás, cómo conoció al primero de sus renos o que fue un elfo el que le enseñó a colarse por las chimeneas. Fue él el primero en decorar un enorme árbol en el centro del pueblo con velas y adornos brillantes, y en rodearlo de juguetes para los niños. Pues si un deseo tenía el pequeño que sería ese señor de barba blanca no era otro que el de hacer feliz a la gente. Como detalle curioso: el álbum tiene algunos guiños a otros trabajos de Lacombe. A partir de 6 años.

¿ADÓNDE VAN LOS ÁNGELES DE NIEVE?, Maggie O´Farrell/ Daniela Jaglenka

Tiene unos años, pero aún se encuentra online y en librerías, y lo repescamos con la excusa del próximo estreno de ‘Hamnet’, la novela de Maggie O ´Farrell sobre la muerte del hijo de Shakespeare. Precisamente, O´Farrell escribió este cuento navideño justo después de haberse sumergido en el universo isabelino, pues necesitaba una historia suave y esperanzadora después de tratar un tema tan desolador. En un texto que baila con las imágenes de Daniela Janglenka, ‘¿Adónde van los ángeles de nieve?’ (La Galera) retoma –en la encarnación, por decir, de un ángel de hielo– la cuestión del ángel de la guarda. Según la doctrina católica, ya saben, se trata de un guardaespaldas invisible, personal e intransferible:esa es gran parte la clave del cuento, que nos presenta a una niña tan fascinada por el suyo como empeñada en que todos los demás se hagan con uno. En el corazón del relato, el reto de adquirir seguridad en uno mismo para afrontar los desafíos. Para niños de entre seis y nueve años.

LOS NIÑOS DEL FRÍO, Seráphine Menu/Raphaëlle Barbanègre

'Los niños del frío'. / Errata Naturae

Digamos que el mundo –como nos remarcan las ilustraciones que se suceden en este libro– transcurre en un continuo de blanco, azul pálido y rojo anaranjado. Los colores de la nieve, del hielo y del fuego. En ese universo danzante, viven el Pueblo del Horizonte, el Pueblo de las Mejillas Sonrosadas, el Pueblo de los Descendientes y, arriba en lo alto de la montaña, el de Los Pensadores. Y también tres niños –un hermano, una hermana y una pequeña chamana– que habrán de embarcarse en un viaje como los de las leyendas. ¿El objetivo? Tratar de resolver un misterio del que depende la supervivencia de sus aldeas: han desaparecido los peces del lago Primordial, su principal fuente de sustento. En su camino, encontrarán a una serie de criaturas mágicas (animales y más allá) y preguntas ante las que no tienen respuesta: por ejemplo, por qué desaparecen ciertos arcanos de las cartas que cuentan el futuro. Editado por Errata, ‘Los niños del frío’ salpica sus páginas con ilustraciones que forman una especie de ‘Notas al pie’ que completan y agilizan la lectura. A partir de 10 años.

'EL BOSQUE EN PLENO INVIERNO', Susanna Clarke

Nacido como una colaboración radiofónica navideña de Susanna Clarke para la BBC, ‘El bosque en pleno invierno’ (Salamandra) es un relato de atmósfera que nos sumerge en algunas de las claves que han convertido a la autora inglesa, con tan sólo tres títulos editados, en uno de los referentes de la literatura actual. Como a todo lo que firma Clarke, también es difícil ponerle un sello, aunque si lo hubiera sería el de “evocador fantástico”. Publicado como un relato ilustrado por la propia autora, ‘El bosque en pleno invierno’ podría haber sido un poema cantado de Christina Rossetti. Comparten latido. Es, sin embargo, un cuento en el que conocemos a Merowdis, una joven que podría ser una bruja, pero que tiene fama de santa –probablemente, tenga algún tipo de trastorno autista, explica Clarke–; y que podría muy bien ser asidua de las iglesias, pero prefiere los bosques. Entiende mejor, de hecho, a los animales que a los humanos; y la encontramos, muy apropiadamente, en una encrucijada vital. Para su adolescente lánguida de referencia.