La sanluqueña Inmaculada Merino publica su primera novela

La sanluqueña Inmaculada Merino, que ha adoptado en la literatura el seudónimo Edine Connors, publica su primera novela, titulada Te prometí volver.

“Desde que tengo uso de razón he estado rodeada de libros. La lectura siempre ha sido mi gran afición desde que cayeron en mis manos los libros de Los Cinco, de Enyd Blyton. También me gustaba imaginarme mis propias historias y de ahí me surgió la afición a escribir”, explica.

Sobre su paso al frente en el mundo de la literatura, cuenta que “hace un par de años empezó a toma cuerpo la idea de dar un paso más y atreverme a publicar. Como consecuencia de esa idea acabo de autopublicar en Amazon mi primera novela fruto del trabajo de los últimos quince meses. Es una novela romántica donde se entremezclan también ciencia ficción y algunas dosis de acción”.

En cuanto al argumento de su obra, relata que “la tierra sufre una invasión alienígena cuando Ben y Alice están a punto de tener su primera cita. Dos años después, sus caminos vuelven a cruzarse. Él ha cambiado. Ella también. Aun así, solo una mirada les basta para saber que su historia no ha terminado. La última batalla entre humanos y alienígenas se acerca”.

“No hay tiempo para dudas cuando se vive contrarreloj. En un mundo donde la humanidad lucha contra su aniquilación, su amor tendrá que demostrar que es lo bastante fuerte para superar todos los obstáculos”, añade.

Actualmente, Inmaculada Merino se encuentra revisando el borrador de su próxima novela, una “comedia romántica” que espera ver publicada este verano.

Sobre su seudónimo, afirma que eligió el nombre de Edine Connors “como homenaje a Edimburgo, mi ciudad favorita del mundo”. Ha decidido publicar así “en primer lugar, para poder desarrollar esta faceta creativa con libertad y, en segundo lugar, preservar en lo posible mi vida personal y familiar”.