India Martínez anuncia su retirada temporal de los escenarios para priorizar su bienestar personal y familiar

La cantante cordobesa India Martínez ha comunicado a sus seguidores a través de redes sociales que realizará una pausa temporal en su trayectoria profesional. La artista ha destacado la importancia de priorizar su bienestar personal y familiar. La decisión implica un paréntesis que afectará a sus futuras actuaciones tras el cumplimiento de sus dos próximos compromisos ya fechados para los meses de marzo y abril.

Desde su perfil oficial, Martínez ha subrayado la necesidad de recuperarse y de cuidar tanto su salud física como emocional, señalando el desgaste que a veces implica la exposición continuada y la rutina de giras. En sus propias palabras, ha manifestado: "El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita". La intérprete alude a que aunque se le da "fatal parar", ha considerado necesario detenerse en este momento para preservar su equilibrio personal.

La artista ha expresado a su público que la pausa busca "cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos". Martínez ha añadido que durante este receso pretende "hacer menos maletas" y pasar más tiempo en el entorno familiar, alejándose temporalmente de la presión mediática y los compromisos profesionales que, según reconoce ella misma, han alcanzado un peso significativo en los últimos años.

India Martínez tiene dos actuaciones comprometidas, el 21 de marzo en Jaén Festival Homenaje a la Mujer y el 12 de abril en Dubai (Emiratos Árables Unidos), donde ha asegurado que lo darán "todo".