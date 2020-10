La gran pintura moderna

La Sala Pescadería lleva siendo durante veinticinco años el espacio expositivo más emblemático de Jerez. Hace ahora un cuarto de siglo, el arquitecto jerezano Ignacio de la Peña convirtió el viejo edificio del siglo XVIII en moderna sala de exposiciones. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento ha dispuesto una programación especial para celebrar tal efemérides. Una serie de pintores jerezanos, esos que están dando tanta trascendencia a la pintura que se realiza en la ciudad, han sido seleccionados para conformar un programa donde la gran fiesta de la pintura va a tener un especialísimo protagonismo. Primero fue el pintor Juan Ángel González de la Calle el que ofreció una gran muestra de su pintura, tomando el relevo, en estos momentos, el joven pintor Ignacio Estudillo, uno de los realizadores con más acierto en el universo de la pintura actual. Un artista que está accediendo a las mejores posiciones y formando parte de importantes colecciones de arte contemporáneo. Su obra está avalada por importantes reconocimientos nacionales e internacionales –BP Portrait AWARD 2012 y 2014, organizado por la National Portrait Gallery de Londres, seleccionado en la XIX International Call For Young Artists en la galería Luis Adelantado, Beca Mario Antolín en la trigésima edición del Premio BMW de Pintura, Medalla de Oro de la Exposición de Otoño de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, el Premio de la Fundación Díaz-Caneja, entre otros importantes reconocimientos–. Su pintura, además, forma parte de significativas colecciones como la de la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la BMW Ibérica, la colección del CAC Málaga, la Fundación Rafael Botí y Antonio Gala de Córdoba, la Ibáñez Cosentino, la Giorgio Cini de Venecia o la Fundación Rucandio, por citar algunas.

La ficha Ignacio Estudillo. Sala Pescadería. Jerez

Realizador de una pintura impregnada con la madurez del arte eterno y concebida con un modernísima escenografía pictórica. Ignacio Estudillo es autor de una pintura de paisajes que no se presentan con la ilustración al uso, no forman parte de una naturaleza concreta ni siquiera ilustran un desarrollo claramente visual. Las perspectivas pierden sentido, las líneas representativas aumentan su poder y estructuran un espacio escénico expandido, sin límites y fuerzan la mirada a un horizonte que se extiende más allá de sus propios límites. Son escenarios que suscitan realidades compartidas; fragmentos de espacios que se contraen, se expanden, se diluyen en sí mismos para volver a crear nuevas posibilidades. En su obra no se desarrolla una narración lineal del argumento ilustrativo. Hay un relato constantemente interrumpido para engarzar los fragmentos de ese todo inexistente. En la obra del artista jerezano se produce, al mismo tiempo, un nuevo planteamiento pictórico que rompe el hilo conductor establecido en la pintura clásica. Con él la narración habitual del hecho escénico alcanza una nueva potestad. Todo queda supeditado a una realidad aprehendida de la propia ficción relatora. Sus paisajes no tienen principio ni fin, se estructuran en un mapa sin fronteras, en una realidad cambiante que sirve para apoyar una idea que se lleva a la práctica desde distintos niveles representativos.

Para nosotros, que lo hemos seguido desde un primer momento, es un artista total, serio, consciente y trabajador, inmensamente trabajador. Nacho Estudillo está al tanto de lo que acontece en el universo artístico y es consumidor apasionado de exposiciones, ferias y museos; algo de lo que adolece gran número de autores cuya realidad artística se centra en las cuatro paredes de sus talleres.

La exposición de Nacho Estudillo es todo un feliz acontecimiento. Es la realidad artística de uno de nuestros más acertados y lúcidos pintores. Ese es el camino que debe primar en la Sala Pescadería como centro importante para mostrar lo mejor de cuanto hoy tiene lugar.