¡Gotham bajo el terror!

Años treinta, desde Europa llegan vientos de guerra. Y si a eso sumamos la terrible depresión económica que golpeó a los Estados Unidos, no es el mejor momento para que varios concejales de la ciudad de Gotham aparezcan brutalmente asesinados.

No hay pistas de quién o el por qué de estas cruentas muertes, pero en la urbe ha sido avistado, sobre las azoteas del lugar, la sombra de alguien o algo que se mueve entre ellas.

Ficha The Bat-Man: First Knight Guion: Dan Jurgens Dibujo: Mike Perkins Tapa dura Color 160 págs. 38 euros Panini Cómics

Hay mil rumores, y tan solo dos hombres conocen la verdad. Uno de ellos es el esforzado comisario de policía, James Gordon, al que de vez en cuando este extraño le hace una fugaz visita y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en un fiel aliado en la lucha de ambos contra el crimen. Su nombre es Bat-Man.

Pero ¿quién es el amo del crimen en Gotham y está tras esta campaña del horror?

Pocas personas, tan solo un grupo de secuaces conocen su rostro, pero todos saben su alias. La Voz, un tipo que tira de los hilos, y maneja una subterránea organización que, a base de fuerza bruta, acomete un plan para hacerse con la ciudad.

Contra él, el rumor, la leyenda, el autentico Hombre Murciélago, Bat-Man, que no es sino otro que el heredero de la fortuna Wayne, el en apariencia playboy desocupado, pero que en realidad habita una enorme y vacía mansión en la que está rodeado de recuerdos de su vida junto a sus asesinados padres.

Gracias a su fuerza de voluntad y medios se ha convertido en el oscuro defensor de la ciudad. Pero tal vez la buena voluntad no sea suficiente, ya que una horda de muertos vivientes son la mano ejecutora de las órdenes de La Voz, y Bruce Wayne va a conocer en su propia carne lo dura que es la existencia del vigilante…

¿Os gustan aquellas películas en blanco y negro, protagonizadas por rostros clásicos del cine como James Cagney o Humphrey Bogart? Historias protagonizadas por tipos rudos, que con una metralleta Thompson en las manos se abrían camino en la jungla del asfalto.

Pues bien, si sois fans del género negro, noir o criminal, este es vuestro cómic. Una historia en la que su guionista, Dan Jurgens, acompañado por un espectacular Mike Perkins, nos trasladan a una versión alternativa de las peripecias del Caballero Oscuro, pero es este caso pasadas por el filtro de un argumento totalmente alejado del cómic de superhéroes.

Aquí nos vamos a encontrar con políticos corruptos, sádicos alcaides de prisiones, femme fatales, policías íntegros y, por supuesto, con un heroico joven cuyo rostro nos recuerda a uno de los grandes nombres del Séptimo Arte, el gran Gregory Peck.

Si ya el argumento de este cómic es espectacular, no lo es menos el enorme formato en el que Panini Cómics lo edita, convirtiendo su lectura en un puro deleite.