La gira de Jenny and The Mexicats recala este viernes en Cádiz

La gira de la aclamada banda internacional Jenny and The Mexicats recala este viernes 26 de abril en Cádiz, en El Pelícano, dentro de la programación de Sur Circuit.

La formación, muy querida por el público español, hará repaso de toda su discografía y también presentará por primera vez su material más reciente, entre el que se incluye sus últimas colaboraciones como Quien Me Salva, con Pablo Lesuit, o Sin Tus Estrellas, con Taburete, donde las voces de Guillermo Bárcenas y Jenny se empastan a la perfección para revivir este tema de 2016 que perteneció a la banda sonora de la película, Busco novio para mi mujer.

Tras su paso por Cádiz, la banda continuará su calendario del Sur Circuit en Sevilla (27 de abril, Malandar) y Málaga (28 de abril, Cochera Cabaret)

Capitaneada por la frontwoman Jenny Ball desde Londres y acompañada por los mexicanos Icho, Pantera y el madrileño David, Jenny And The Mexicats es una máquina de crear perfectos ritmos de jazz, rockabilly, folk, flamenco y reggae que aderezan con cálidas sonoridades latinas, llevándonos en un instante de México a Jamaica y de Londres al Caribe en un exótico tour despojado de prejuicios.

Gracias a su interés y su curiosidad por conocer culturas y países nuevos, Jenny and The Mexicats tienen muchos kilómetros a sus espaldas. De hecho, ya han llevado su gira mundial por cuatro continentes, y esto se plasma en sus canciones, en la mezcla de culturas reside su riqueza musical.

Su álbum de debut homónimo de 2012 fue disco de oro en México gracias a sus mega hits Verde Más Allá y Me Voy a Ir y sus tres discos posteriores, Ome (2014), Open Sea/Mar Abierto (2017) y Fiesta Ancestral (2019) que han colocado a Jenny And The Mexicats como una de las bandas más importantes dentro del género Músicas del Mundo.