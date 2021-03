El gaditano Hugo Fernández acumula premios con ‘Mantis’, su último corto

El cineasta gaditano Hugo Fernández, que ya triunfó hace unos años con su cortometraje El cuento de la lechera, vuelve a acaparar premios con su último trabajo, el inquietante corto Mantis, que acaba de recibir el premio del jurado al mejor cortometraje en el festival Around Films de París. Además, ha estado seleccionado en varios festivales de género y nominado en otros. Mantis relata la historia de una psicópata justiciera con un delicado propósito: descuartizar a los hombres violadores que conforman su lista. Mientras la radio informa de la aparición de su última víctima, Lucas, indiferente a la noticia, termina de construir una maqueta de avión cuando, de pronto, llaman a la puerta de su casa...

Según explica Hugo Fernández a este periódico, “el corto nace de una pregunta retorcida que me hice algunos años sobre qué tendría que pasar para que un hombre sin empatía pudiera llegar a comprender el miedo y el horror que significa la idea de sufrir una violación. Una cosa me llevó a la otra, y acabé desarrollando a una loca del coño indetectable, con ramalazos de femme fatale y vengadora social, capaz de descuartizar con más placer que piedad (como hacen los violadores con sus víctimas) a cualquiera de esos agresores sexuales que acaban absolviendo como si no hubiera pasado nada”.

Afincado en México desde hace algunos años, Hugo Fernández, nacido en Málaga pero que se siente gaditano al trasladarse a Cádiz con tres años, empezó a madurar la idea que se modeló en el guion y que acabó convirtiéndose en este exitoso cortometraje de diez minutos capaz de atrapar al espectador desde el primer segundo: “Me sedujo la idea y acabé escribiendo un capítulo de su historia, que sitúa a nuestros personajes en un panorama donde Mantis ya ha desmembrado a 68 violadores y las autoridades nacionales comienzan a advertir a los hombres que no salgan solos de casa y que no hablen con mujeres desconocidas. No pude resistirme y empecé a darle el coñazo a un montón de gente, porque desde luego no habría sido capaz de sacar el proyecto adelante si no hubiera sido con el apoyo de varios amigos muy románticos que tengo en México con esto del cine. Además, tuve la suerte de contactar y engatusar a Ale Guilmant (actriz protagonista) y a Emmanuel Lapin (el actor), dos talentazos que demostraron una química extraordinaria juntos. Fue un día largo de rodaje, pero muy ameno y gratificante. Lo fundamental, en esta clase de proyectos súper independientes, es disfrutar del arte de filmar y pasarlo bien con la gente que te rodea en el set. Ya lo que pueda venir después... no depende casi nada de ti”.

Pero hasta ahora, desde luego, el resultado de ese esfuerzo fílmico, mucho para concluir con calidad cinematográfica este corto con sabor a thriller, ha merecido la pena visto el respaldo de festivales, lo que destaca el realizador gaditano: “El corto ha estado funcionando muy bien, sobre todo, en los festivales de género. Es una historia que comienza como una comedia de situación muy desenfadada, pero que rápidamente comienza a torcerse en suspense, misterio, pasando por un melodrama muy humano y que remata con un clímax salvaje e inesperado. Muy entretenido de ver, para 10 minutos que dura”.

“A día de hoy –continúa Hugo Fernández– el corto tiene más de 30 selecciones oficiales por todo el mundo, donde destaca este gran premio del jurado en ARFF International París. Como anécdota curiosa, nos quedamos a las puertas de competir en dos festivales que nos podrían haber dado la preselección para los Oscar. Eso tampoco habría estado nada mal. A día de hoy, y dado su potencial para serie de televisión, estoy intentando desarrollar el proyecto con alguna plataforma audiovisual”.

Y aunque faltó poco para situarse en la rampa de salida de los Oscar, Fernández valora lo conseguido y recuerda con humor el éxito del festival parisino: “Me sorprendió mucho, la verdad. La gala la retransmitían por streaming, pero no me sentí con las ilusiones ni las ganas necesarias como para afrontar tres horas taquicárdicas de ‘zoom’. Así que en vez de recibir el reconocimiento en un evento coqueto a la orilla del Sena, recibí un email en la cocina de mi hermano, si se me permite la inocente frivolidad. Y ya que nos estábamos tomando una cerveza con mi hermana y mi cuñada, aprovechamos la excusa para tomarnos otras tres”.

El premio fue, sin duda, una especie de recompensa al trabajo y el esfuerzo desplegados en el corto: “En aquellos momentos, me sentí súper agradecido por toda la gente que se apuntó al proyecto sin pensarlo mucho y dedicó buena parte de su tiempo en aguantarme y en echarme una mano con cada detalle. Y eso hice. Me puse a escribir a los involucrados y compartir con todos ellos la noticia. Por supuesto también me sentí muy agradecido con el ilustre jurado y con la gente del festival y, aunque no pudiera darles las gracias ni en persona ni telemáticamente, hice lo propio. Ojalá que esta clase de reconocimientos desemboquen en nuevas oportunidades de seguir creando historias que, al fin y al cabo, es lo que nos apasiona y nos da de comer”.

El futuro de Hugo Fernández, además de estar a la espera de nuevos éxitos con Mantis como sucedió con El cuento de la lechera y su galardón en Notodofilmfest, pasa por proyectos con cierto acento gaditano: “Tengo listo el guion de una peli muy interesante para filmar en Cádiz, y ando puliendo su correspondiente carpeta para comenzar a moverla por aquí, a ver si hay suerte. Y también estoy a punto de lanzar una productora de publicidad, cien por cien gaditana, que espero que ayude a generar contenidos frescos, disruptivos y muy contemporáneos en nuestra región”.