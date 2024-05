El técnico del Cádiz CF hace autocrítica y reparte responsabilidades entre todos los estamentos del club

El entrenador del Cádiz CF, Mauricio Pellegrino, no se anda con rodeos y reconoce la trascendencia del partido contra el Getafe que se disputa el domingo 12 de mayo (desde la dos de la tarde) en el estadio Nuevo Mirandilla. Reconoce que es una final en toda regla. No cabe otra cosa que la victoria dada la delicada situación en la clasificación. La permanencia está en peligro y sólo vale ganar a la vez que espera el tropiezo de alguno de sus rivales directos.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico aseguró que durante la semana "hemos trabajado a conciencia sabiendo de la importancia del partido, sí podemos decir que es una final. Sabemos de la dificultad de la temporada para todos en el Cádiz CF: jugadores, directivos, afición y cuerpo técnico".

No escondió que "nos jugamos mucho en este partido. El resultado final (de la temporada) no lo sabemos pero sí es posible ganar este partido. Tenemos que centrar la energía en que todos tiremos para el mismo lado para este partido y ojalá ganemos, el fútbol cambia cada semana. Es un rival complejo pero estamos en condiciones, estamos centrados en lo futbolístico".

El Getafe llega a territorio gaditano con los deberes hechos (en mitad de la tabla) mientras el Cádiz CF está con el agua al cuello. Pellegrino lo tiene claro: "Hay que hacer que se note la diferencia de necesidad, tenemos que estar tranquilos, centrarnos en lo futbolístico a todos los niveles, empuje y transmitirle a nuestra gente lo que queremos. Tenemos que defender nuestra posibilidad hasta el último segundo, es nuestra obligación moral y profesional".

"Más que lo que ellos se juegan es lo que nos jugamos nosotros, debemos apretar los dientes hasta el final y competir·, recalcó el preparador cadista.

El Cádiz CF no tiene margen de error en la recta final del torneo. "Ya no hay tiempo. Los chicos se han esforzado al máximo y es normal a veces perder un poco el control porque ese esfuerzo no ha sido recompensado con resultados".

Pellegrino reflexionó sobre el presente del equipo amarillo, no eludió la autocrítica y extendió la responsabilidad a varios sectores de la entidad. "Estamos en esta situación porque hemos cometido muchos errores a todos los niveles en todos los estamentos del club, no sólo los futbolistas sino los entrenadores..." Sir ir más allá, indicó que "todos somos responsables del lugar donde estamos y ahora con estas posibilidades hay que luchar y defenderlas hasta el final, es nuestra obligación".

"La brecha es alta, siempre íbamos abajo en la tabla, uno como entrenador no quiere precipitar las cosas pero ahora nos quedan las cuatro jornadas y pensar más allá de este encuentro", añadió el inquilino del banquillo.